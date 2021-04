Scherzi a parte, si va verso una decisione inaspettata: pubblico sorpreso

Il seguitissimo programma di Mediaset, “Scherzi a parte”, tornerà sul piccolo schermo: le riprese partiranno nel mese di maggio

Si va verso una decisione inaspettata per la nuova serie di “Scherzi a parte” in onda su Canale 5. L’ammiraglia Mediaset per quest’anno sembrerebbe aver confermato Enrico Papi nelle vesti di conduttore.

Il seguitissimo programma che tra i tanti ha sofferto più di tutti sembrerebbe finalmente tornare sul piccolo schermo con 6 appuntamenti. Ancora non è certo quando, probabilmente il prossimo autunno come si apprende da TvBlog, ma quello che sembrerebbe sicuro è il periodo delle riprese in quanto si tratti di un format registrato. I nuovi scherzi che tanto divertono gli italiani a discapito dei vips, saranno registrati nel mese di maggio.

Alcuni di questi sono stati già messi a terra dalla produzione del seguitissimo format targato Mediaset. “Scherzi a parte” è arrivato sul piccolo schermo dal 9 febbraio del 1992 dapprima su Italia 1 e poi su Canale 5. L’ultima messa in onda è invece avvenuta nel novembre del 2018. Lo scorso anno lo show è stato bloccato dalla pandemia.

VEDI QUESTO ARTICOLO>>> Sanremo 2022, nuova ipotesi per la conduzione: coppia inedita!

Al timone di “Scherzi a parte”, il conduttore romano, Enrico Papi

L’attuale conduttore di Tv8, Enrico Papi, lo vedremo al timone della nuova serie di “Scherzi a parte” e non sarà l’unico programma affidato all’autore televisivo romano. Il suo ritorno a Mediaset lo vedrà impegnato in altri format anche se al momento non vi è ancora nulla di certo.

Nell’ultimo periodo si è parlato anche della partecipazione di Alessia Marcuzzi a “Scherzi a parte”, ovviamente nelle vesti di conduttrice assieme ad Enrico Papi, ma sembrerebbe proprio che quest’ultima abbia declinato l’offerta. Una decisione quella della simpaticissima romana che farebbe pensare ad un vecchio capitolo con il conduttore. Enrico Papi negli anni in cui la Marcuzzi era al timone dell’ “Isola dei Famosi”, avrebbe rifiutato un invito a parteciparvi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Anticipazioni Amici 20, ospite d’eccezione e clamorosa eliminazione

Ma in realtà sull’offerta fatta ad Alessia Marcuzzi non vi è certezza. Difatti, come TvBlog fa sapere secondo alcune fonti vicine a Mediaset, la conduttrice non avrebbe ricevuto alcuna richiesta e dunque non vi sarebbe stato da parte sua alcun ‘no’! Aspetteremo nuovi sviluppi.