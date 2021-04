Sanremo 2022, nuova ipotesi per la conduzione: coppia inedita!

Non si fa in tempo a terminare un’edizione che subito si pensa a quella dopo: Sanremo 2022 ha già le prime indiscrezioni sui conduttori

La coppia vincente Fiorello-Amadeus potrebbe non trovare conferme dopo due anni di conduzione di cui uno particolarmente difficile a causa dell’assenza del pubblico al Teatro Ariston. Nonostante la Rai abbia scommesso per due anni sul duo, potrebbero non tornare sul palco del Teatro Ariston per il 72° Festival.

La nuova coppia alla conduzione potrebbe essere quella formata da Mara Venier ed Enzo Arbore, stando ad alcune indiscrezioni. In particolare modo, questa coppia piace al giornalista Roberto Alessi che ha spiegato: “La classe non invecchia, potrebbero attrarre anche un pubblico più anziano, al contrario di quest’anno“.

Sanremo 2022, Mara Venier e Renzo Arbore: scelta vincente?

A differenza dell’ultima edizione di Sanremo, quella condotta da Amadeus e Fiorello e con tanti giovani a seguito, quella di Renzo Arbore e Mara Venier potrebbe raccogliere un diverso target di audience. Tuttavia, sempre a Novella 2000, Alessi sostiene: “Entrambi piacciono al pubblico anziano, ma anche ai giovani”. È chiaro che per ora resta un’indiscrezione che potrebbe, tuttavia, risultare vincente e convincente per la 72° edizione del Festival.

Ad ogni modo, c’è ancora tantissimo tempo per decidere in definitiva chi condurrà Sanremo 2022 ed i nomi cominciano a susseguirsi pian piano con continue indiscrezioni in merito.