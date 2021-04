Real Madrid-Barcellona 2-1: tabellino e highlights del Clasico che si è concluso proprio pochissimi minuti fa.

Il Real Madrid si aggiudica il Clasico della trentesima giornata della Liga spagnola: la squadra di Zidane, infatti, supera il Barcellona di Messi per 2-1 al termine di una sfida davvero spettacolare. Partono meglio gli ospiti, ma Benzema sblocca la gara con un tacco pazzesco su assist di Lucas Vazquez. I padroni di casa non si fermano e raddoppiano grazie ad un sontuoso Kroos, che non lascia scampo a Ter Stegen.

Nella ripresa il Barcellona cresce e crea diverse occasioni da rete, prima del sigillo di Mingueza. Nelle ultimissime battute Messi e compagni provano addirittura a pareggiare, ma il palo fermo l’argentino e Zizou Zidane può far festa. Con questo successo, il Real Madrid raggiunge l’Atletico di Simeone al comando della classifica e supera proprio il Barça di Messi.

Real Madrid-Barcellona, ecco tabellino e highlights del Clasico

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vazquez (42′ Odriozola), Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos (73′ Marcelo); Valverde (60′ Asensio), Benzema (73′ Isco), Vinicius (72′ Mariano).

BARCELLONA: Ter Stegen; Mingueza, Araujo (71′ Ilaix Moriba), Lenglet; Dest (46′ Griezmann), Busquets (64′ S. Roberto), De Jong, Jordi Alba; Messi, Pedri (82′ Trincao); Dembelé (81′ Braithwaite).

Marcatori: 15′ Benzema (RM), 28′ Kroos (RM), 60′ Mingueza (B)

Ammoniti: Nacho (RM), Pedri (B), Araujo (B), Jordi Alba (B)

Espulsi: Casemiro (RM)