Meteo, forti piogge sull’Italia nel weekend: quali sono le regioni a rischio

Sarà un weekend ricco di piogge per la penisola italiana, con il meteo in forte peggioramento. Andiamo a vedere cosa succederà nelle prossime ore.

Sarà un weekend di grandi novità per il meteo sull’Italia, infatti nelle prossime ore avremo un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche, con le piogge che torneranno ad invadere la penisola. Infatti sta entrando in azione un vortice atlantico pronto a spazzare via il bel tempo per fare spazio a precipitazioni e nevicate ad alta quota. Una situazione del tutto instabile, pronta a colpire dapprima le regioni del Nord Italia ed le zone centro-tirreniche.

Stando alle previsioni, le piogge entreranno nel paese da NordOvest con Liguria, Lombardia e Piemonte pronte ad accoglierle durante le prime ore del mattino. Sempre durante la mattina vedremo le prime precipitazioni colpire anche il Centro Italia, con piogge specialemente su Toscana e Umbria. Durante le ore pomeridiane, le piogge si spingeranno fino al Lazio. Andiamo quindi a vedere come si sta evolvendo la situazione meteorologica e cosa succederà nelle prossime 24 ore.

Meteo, sarà un weekend ricco di piogge: peggiora la situazione sulla penisola

Durante questo weekend non avremo una situazione tranquilla sulla nostra penisola, con il meteo che vedrà il ritorno delle piogge da protagonista. Infatti il paese sarà colpito da una nuova seccatura atlantica che arriverà anche sul perimetro italiano. Tornerà quindi il gelo nel paese, con l’Italia che verrà avvolta da temperature autunnali. Andiamo quindi a vedere le previsioni sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un netto peggioramento sin dalle ore del mattino sulle regioni di Nordovest. Infatti le piogge apriranno la giornata su Liguria, Lombardia e Piemonte. In serata i fenomeni arriveranno ad estendersi anche sul Triveneto. Altrove invece resiste una situazione tranquilla, con qualche nuvola di troppo. Le temperature risulteranno in calo, con massime dagli 11 ai 16 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un netto peggioramento sui versanti tirrenici e nelle zone interne. Infatti al mattino le piogge colpiranno gran parte della Toscana e l’Umbria, per poi estendersi fino al Lazio durante le ore pomeridiane. Torna anche la neve sulle vette appenniniche a partire dai 1400 metri. Le temperature caleranno, con massime che oscilleranno dai 13 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un meteo in controtendenza per le prossime 24 ore. Infatti durante questo sabato continuerà a prevalere il bel tempo, con solamente qualche nuvola in transito ma di bassa consistenza. Le temperature non subiranno alcuna variazione, con valori massimi che andranno dai 15 ai 20 gradi.