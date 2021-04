Gianni Morandi, nuovo annuncio dopo l’incidente: fan in ansia

Spuntano novità sulla riabilitazione di Gianni Morandi dopo le ustioni rimediate bruciando sterpaglie: le notizie lasciano i fan del cantante in ansia.

Gianni Morandi è uno degli artisti più amati dagli italiani ed il suo incidente in campagna ha destato grande preoccupazione. Dopo essere stato ricoverato all’Ospedale Bufalini di Cesena, il cantante è stato dimesso, ma la sua riabilitazione procede a rilento. Nonostante le difficoltà, ci sta pensando lo stesso cantante bolognese ad aggiornare i fans sui propri profili social, precisamente con un post su Facebook.

Infatti Morandi ha postato un video in cui afferma: “Adesso dovrò affrontare la battaglia per recuperare l’uso della mano destra che è stata gravemente danneggiata, ci vorrà molto tempo, spero di farcela“. In sottofondo si sente la canzone ‘Amare’ de La Rappresentante di lista, sintomo che la passione per la musica italiana sta accompagnando il cantante anche durante questo periodo felice. Andiamo quindi a vedere le parole dell’artista felsineo sui prorpi social.

Gianni Morandi, continua la riabilitazione: “A piccoli passi torno alla vita normale”

Continua quindi il periodo di riabilitazione del cantante. Gianni Morandi, infatti, ha affermato di star tornando lentamente alla vita di tutti i giorni. Infatti al fianco dell’artista, come sempre, c’è la moglie Anna che gli sta vicino durante questo periodo difficile e lo sta aiutando a tornare a piccoli passi alla vita normale. Ma a dare una mano all’artista ci stanno pensando anche le giornate primaverili, la natura, la musica e soprattutto la consapevolezza di essere scampato ad un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori.

Ma non mancano nemmeno i ringraziamenti. Infatti Gianni Morandi non ha perso l’occasione per ringraziare i migliaia di fans che ogni giorni gli stanno accanto. Non sono mancati i messaggi d’affetto per un cantante apprezzato anche dalle nuove generazioni. Infine il cantante ha rivolto un ennesimo saluto e ringraziamento agli infermieri dell’Ospedale Bufalini di Cesena, che si sono presi cura di lui per quasi un mese.