Enrica Bonaccorti racconta il suo dramma: pubblico senza fiato – VIDEO

Ospite a “Verissimo”, Enrica Bonaccorti ha fatto un racconto molto toccante: “Dopo pochi giorni è andato via”. Pubblico senza parole

Nell’appuntamento odierno, sabato 10 aprile, è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo”, Enrica Bonaccorti. La conduttrice televisiva, 71enne, ha voluto riaprire una vecchia ferita raccontato un triste episodio del passato che l’ha riguardata in prima persona.

La Bonaccorti, nel novembre dell’ ’86 conduceva un programma, quando prima della sigla del Telegiornale che divideva in due parti il suo format decise di condividere con il suo pubblico un momento fantastico che stava vivendo. La conduttrice disse di essere incinta.

Il suo annuncio in diretta la vide al centro dell’attenzione mediatica e ci fu un vero scandalo: “Ero già mamma ed ero rimasta nuovamente incinta. Ero in trasmissione ed avevo pensato di dirlo un minuto prima di lasciate la parola al Tg1. E’ stato uno scandalo terribile“, ha raccontato la Bonaccorti a Silvia Toffanin.

Il suo annuncio scatenò accuse su tutti i giornali che la vedevano in prima pagina. La conduttrice televisiva fu accusata di fare uso privato di un mezzo pubblico e di voler fare un parto in diretta. Notizie del tutto infondate, le intenzioni erano solo quelle di condividere un momento felice della propria vita con il pubblico italiano. Ma quanto è accaduto dopo, ha lasciato tutti senza fiato.

Enrica Bonaccorti racconta il suo dramma a “Verissimo”

Ma a lasciare il pubblico di “Verissimo” senza fiato, è stato il racconto di quanto è accaduto subito dopo l’annuncio della Bonaccorti. Tornata nel suo camerino nel frattempo che andasse in onda il Tg1 e dunque prima di ripartire con la seconda parte del programma, la conduttrice fece un’amara scoperta.

Il momento di forte gioia che aveva deciso di condividere poco prima con il pubblico italiano fu subito spezzato da una triste notizia. La Bonaccorti nel cambio di abito ha notato delle perdite di sangue. Fu così immediatamente trasportata in una clinica dove è rimasta per tre settimane: “Tornata a casa sono stata immobile, ferma ma pochi giorni e il bambino è andato via. Aveva quasi quattro mesi”. Le parole della conduttrice televisiva ha lasciato tutti senza fiato ma ha cercato di sdrammatizzare dicendo che in quel frangente è nato Magalli: “Mi ha sostituita ed è diventato il conduttore bravissimo che è!”.