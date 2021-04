Calciomercato Juventus, pronto uno scambio con una big della Liga. Paratici e Nedved stanno pensando a rinforzare la squadra in diversi reparti

Non si ferma la ricerca da parte dei dirigenti della Juventus di profili adatti a rinforzare la squadra. Nedved e Paratici stanno cercando delle soluzioni che non appesantiscano troppo il bilancio e riescano a completare quei tasselli mancanti palesati in questa stagione. Proprio per questo, con un occhio anche alle plusvalenze, potrebbe essere intavolato un maxi scambio con il Siviglia. Uno dei ruoli carenti nella rosa di Pirlo è quello dell’esterno mancino. Alex Sandro sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura torinese e tra infortuni e discontinuità tecnica non ha mai convinto negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘AS’, la Juventus avrebbe messo gli occhi sul terzino sinistro del Siviglia, Marcos Acuña. Il 29enne argentino è sbarcato in Andalusia l’anno scorso, proveniente dallo Sporting Lisbona per una cifra di circa 10 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, pronto uno scambio con il Siviglia: Acuña per Bernardeschi

Nel corso di questa stagione, Acuña ha messo insieme 29 presenze, realizzando un gol e fornendo tre assist. Anche dal punto di vista difensivo il ragazzo ha dato la sensazione di essere molto solido e adatto anche al calcio italiano. Il suo contratto con il Siviglia scadrà nel 2024 e la valutazione è di circa 15 milioni di euro. Per questo Paratici sta pensando di inserire una contropartita tecnica gradita a Monchi: Federico Bernardeschi. Dopo l’arrivo di Gomez, i biancorossi potrebbero quindi accogliere un altro esterno del calcio italiano. L’ex Fiorentina si libera a zero nel 2022 e quindi deve essere ceduto in questa finestra di mercato estivo. L’idea sarebbe quella di iper-valutare i due cartellini, facendo respirare i bilanci con una cospicua plusvalenza, sulla falsariga di quanto avvenuto con Pjanic e Artur.

Un doppio risultato, tecnico ed economico, che potrebbe mettere tutti d’accordo. In Spagna sono sicuri che si arriverà a dama nelle prossime settimane.