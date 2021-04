Anticipazioni Amici 20, ospite d’eccezione e clamorosa eliminazione

Anticipazioni Amici 20 di sabato 10 aprile. Un’eliminazione clamorosa ed l’ospite di stasera stupiranno il pubblico del talent show

Un’altra puntata del serale di Amici 20 attende tutti i telespettatori affezionati questa sera, sabato 10 aprile alle 21:35 su Canale 5. La puntata è stata registrata giovedì 8, pertanto sono arrivati i primi spoiler, dopo la scorsa puntata sconvolgente che ha visto in eliminazione uno dei candidati al podio.

LEGGI ANCHE > > > J-Ax guarito dal Covid si sfoga: la sua paura più grande



Ancora una volta le tre squadre saranno chiamate a sfidarsi in 3 manche da 3 punti ognuna. Questa sera ci sarà un’eliminazione certa che, a detta di molti, lascia senza parole. Dopo l’uscita di Tommaso – molto discussa – e quella di Rosa – discussa molto meno – i fan del programma sono letteralmente sconvolti da quanto sta dando quest’edizione di Amici 20.

NON PERDERTI > > > Paolo Bonolis, sfida epocale per il decennale: fan in visibilio



Anticipazioni Amici 20, stasera ospite d’eccezione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Anche questa sera il tris di giudici non varierà: ancora una volta saranno chiamati al voto Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash dei The Kolors. A cambiare è il volto comico, rappresentato finora da Pio e Amedeo e sostituito stasera da Francesca Manzini che tornerà da Maria De Filippi, avendo partecipato all’edizione Amici Celebrities. Il motivo della sostituzione è puramente per lavoro: il duo comico sta preparando il loro show che hanno ampiamente promosso durante il talent show e che andrà in onda dal 16 aprile, sempre su Canale 5.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Isola dei Famosi, ritiro a sorpresa: pronto il sostituto



Questa sera, con immensa gioia, tornerà a calcare il palco di Amici un’ex big alunna: Alessandra Amoroso. Con l’uscita dei suoi nuovi due brani, Piuma e Sorriso Grande, la cantante salentina porterà un po’ di buon umore e ricordi all’interno degli studi di Mediaset, dov’è cresciuta.