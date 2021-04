Zona rossa, quali regole cambiano oggi: novità per due regioni

L’Italia continua ad essere divisa in zona rossa e arancione, con diverse regole pronte a cambiare. Andiamo a vedere tutte le novità da questo venerdì.

Con la nuova bozza dei dati dell’Iss, l’Italia si prepara ad affrontare un nuovo round di colori e regole per arginare Covid-19. Infatti come ogni venerdì, i dati dell’Istituto Superiore di Sanità decideranno quali regioni andranno in zona arancione e quali in zona rossa, con la gialla che resta bandita fino al 30 aprile, stando al nuovo decreto.

POTREBBE INTERESSARTI >>> “Vaccinazioni a rilento, ad oggi immunizzato solo il 6% della popolazione”

Venerdì scorso, l’indice Rt è sceso dal 1.08 al 0.97, con un nuovo calo che potrebbe verificarsi con i nuovi dati settimanali. C’è grande preoccupazione per il tasso di occupazione delle terapie intensive, con numeri che oscillano proprio a causa della diffusione della variante inglese. Infatti 14 regione e province sono da bollino rosso nonostante una decrescita dal 41% al 39%. Andiamo quindi a vedere tutte le regole da seguire per la prossima settimana.

Zona Rossa, cambiano le regole: si torna tra i banchi di scuola

Grandi novità in arrivo per due regioni italiane, infatti Lombardia e Piemonte sono pronte a passare in zona arancione la prossima settimana. Infatti i dati preliminari evidenziano un’incidenza minore di 250 casi ogni 100.000 abitanti. Tra le regioni che si auspicano la promozione in zona arancione troviamo anche Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Vaccini, Bassetti a iNews24: “Astrazeneca senza futuro. Se l’Europa non è in grado di fornirci gli altri vaccini, compriamoli altrove”

Andiamo quindi a vedere tutte le regole da seguire: