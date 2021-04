L’assenza di Tina Cipollari non poteva passare inosservata. I fan sono preoccupati e il mistero si infittisce.

Tina Cipollari da un paio di settimane non è più presente in studio. Nella prima registrazione in cui era assente si era collegata da casa ma ultimamente non è nemmeno in videochiamata. I dubbi aumentano e con essi sale l’ansia. I fan sono allarmati e si chiedono cos’è successo a Tina Cipollari e per quale motivo non è più presente a Uomini e donne.

L’ultima volta che l’opinionista è stata assente, aveva spiegato di essere in quarantena preventiva per un contatto con una persona risultata positiva. Di recente invece Gianni Sperti aveva spiegato che non stava molto bene di stomaco. Mentre adesso quale sarà il motivo per il quale è assente?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Chiara Ferragni, nuovo entusiasmante progetto: grande successo!

Uomini e Donne, l’assenza di Tina Cipollari allarma i fan: cos’è successo

Nonostante sia il personaggio principale e il più amato dai fan di Uomini e Donne, su Tina Cipollari non è stata proferita parola. Nelle ultime puntate, riguardo l’opinionista, non sono arrivate dichiarazioni né da Gianni Sperti né da Maria De Filippi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Maradona, il fratello Raul ricoverato in gravi condizioni: le ultime

Tina è assente da due settimane e l’ultimo post sul suo profilo Instagram risale al 29 gennaio. Inoltre non pubblica più storie. Questa serie di indizi, seppur distaccati tra loro, portano i fan a pensare che l’opinionista di Uomini e Donne stia poco bene. Una risposta ufficiale non è ancora arrivata in merito e così il mistero si infittisce.