Supervivientes, incidente per Valeria Marini: le sue condizioni

Ieri sera l’Isola dei Famosi non è andata in onda per dare spazio al programma spagnolo Supervivientes che ha lo stesso format. A prendere parte a quest’edizione del reality show anche una nostra cittadina: Valeria Marini che, insieme a Gianmarco Onestini – fratello del noto Luca – costituiscono la coppia italiana del programma.

Per nessuno dei due nostri connazionali la lingua spagnola è un problema, ma tra di loro capiscono molto meglio il linguaggio del flirt: sembrerebbe che tra i due stia nascendo del tenero. Tuttavia, la puntata di ieri non è andata in maniera del tutto liscia, tutt’altro.

Valeria Marini, battuta la testa durante il programma: la situazione

Prima una querelle sul presunto flirt con Gianmarco Onestini, poi la corsa al sacco personale: è qui che Valeria Marini ha battuto la testa. Immediatamente la naufraga è stata soccorsa ed il conduttore Jorge Javier era visibilmente preoccupato, pertanto si è accertato in prima persona che la situazione fosse stabile. Una volta controllate le condizioni della nostra modella, il gioco è ripreso senza problemi: solo un piccolo spavento.

A creare molta più audience è il gossip creatosi appunto tra i due connazionali, anche tra gli altri concorrenti si è parlato molto del fatto che i due abbiano deciso di dormire insieme, a partire dalla prima notte del reality show.