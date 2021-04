Royal Family, Kate Middleton come Lady Diana: una cosa accomuna le due. La moglie del principe William ha un ruolo particolarmente importante a Buckingham Palace

Le vicende della Royal Family continuano ad attirare l’attenzione dei media nel Regno Unito e nel resto del mondo. Dopo l’intervista da Oprah, al centro dei riflettori sono finiti sempre Harry e Meghan, oscurando completamente tutti gli altri componenti. La loro scelta di separarsi dalle vicende dei Windsor li ha resi ad alcuni molto simpatici, ad altri particolarmente invisi, quasi un disonore rispetto ai propri doveri reali. Una decisione completamente opposta rispetto a William e Kate, coppia conservativa e perfetto specchio delle volontà di Buckingham Palace di mantenere un’immagine solida. Proprio la duchessa di Cambridge sta conquistando tutti con il suo modo di fare, paragonato ultimamente anche a Lady Diana. Un “potere silenzioso” alle spalle del marito, un’opera di sostegno fondamentale senza apparire, come sottolineato da un esperto reale al Mirror.

Il suo modo di comunicare ricorderebbe proprio l’indimenticata principessa, con gesti decisi e di grande impatto, che poco lasciano al Gossip ma che badano alla sostanza.

Il biografo di Lady D, Andrew Morton, ha detto che Kate condivide somiglianze impressionanti con la sua defunta suocera. In una recente intervista Morton ha sottolineato come Kate stia seguendo le orme di Diana, senza darlo a vedere.

Royal Family, Kate Middleton come Lady Diana: “La loro gestualità è molto simile”

Parlando ad OK! il biografo di Diana spiega: “I suoi gesti valgono più di mille parole, proprio come quelli di Lady D. Kate adora comunicare con i fatti più che con le parole, è molto concreta in questo e ricorda incredibilmente la Principessa del Galles“.

E il biografo reale ha notato che il linguaggio del corpo di Kate ha iniziato a rispecchiare la madre di William, tragicamente scomparsa a Parigi nell’agosto del 1997.

“Kate ha la Diana Walk“, aggiunge Andrew Morton. “Passo veloce e deciso, con uno stile davvero inconfondibile. Un linguaggio del corpo che le accomuna sempre più con il passare degli anni“.

A ribadire l’importanza della duchessa di Cambridge nella stabilità del marito William, è stata anche Katie Nicholl, autrice della sua biografia dal titolo: “Kate: The Future Queen”.

“Kate è il potere silenzioso dietro William, il perno che tiene tutto insieme. È stato un anno eccezionalmente difficile per lui e ha dovuto sopportare un sacco di problemi. Per tutto il tempo lei è stata al suo fianco, supportandolo in silenzio“.

Insomma agli occhi degli inglesi un approccio completamente diverso rispetto a Meghan Markle, accusata di aver cambiato le priorità nella vita del principe Harry, allontanandolo dalla sua famiglia.