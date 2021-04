Royal Family, morto il Principe Filippo: aveva 99 anni

A 99 anni si è spento il Principe Filippo: il triste annuncio della Royal Family è arrivato a pochi mesi dal suo centesimo compleanno

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021