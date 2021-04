Principe Filippo morto, in attesa di conoscere la data dei funerali arriva una dura accusa: gli hanno spezzato il cuore con quelle parole



Il principe Filippo di Edinburgo, morto oggi a 99 anni a causa dei problemi di salute che l’avevano costretto ad un lungo ricovero, aveva tante passioni. Una su tutte era quella per i nipoti e senza fare distinzioni. Ma certamente per William e Harry, toccati così profondamente dalle loro vicende familiari, ha sempre avuto un pensiero speciale

Una volta di più lo aveva dimostrato nel giorno dei funerali di Lady D. Una scena che è passata alla storia: William non voleva camminare dietro alla bara della madre, il nonno non si staccò un attimo rassicurandolo e stando sempre al suo fianco. Come in fondo ha sempre fatto anche negli anni successivi, sia con lui che con Harry.

Ma nelle ore successive alla sua morte, arrivano le dure accuse di un conduttore della tv britannica. Brian Kilmeade, volto noto di Fox News, ritiene che l’intervista concessa da Harry e Meghan a Oprah Winfrey sia stato motivo di una sofferenza inutile per il principe che già non stava bene. Uno stress del quale non aveva sicuramente bisogno e che peserà anche sulla loro popolarità futura.

Brian Kilmeade connects the death of 99-year-old Prince Philip to Meghan Markle & Prince Harry’s Oprah interview: “If you factor in this, there are reports that he was enraged after the interview … Here he is trying to recover, and then he gets hit with that.” pic.twitter.com/tevB9ijMeH — Bobby Lewis (@revrrlewis) April 9, 2021

Morte del principe Filippo, quell’intervista gli ha fatto male. E ora cosa faranno Harry e Meghan?

In realtà le parole di Kilmeade sono state ‘tagliate’ dalla produzione del programma nella versione caricata sul web. Ma i più attenti le hanno sentite distintamente: “Ci sono notizie secondo cui il principe Filippo -ha detto – si sarebbe infuriato dopo l’intervista…Stava cercando di riprendersi, poi ha subito quel duro colpo”.

Non è nemmeno la prima volta che l’intervista concessa dai duchi di Sussex è giudicata quanto meno non tempestiva e criticata pesantemente. E ora l’attenzione si sposta sui funerali la cui stata non è ancora stata stabilita. Se Harry e Meghan dovessero mancare, sarebbe un colpo durissimo per tutti ma al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale.