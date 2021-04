Paolo Bonolis e Luca Laurenti festeggeranno un anniversario decennale in prima serata domenica prossima, 11 aprile. Una sfida speciale aprirà i giochi.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti domenica 11 aprile torneranno in prima serata su Canale 5 con Avanti un altro! Pure di sera. I conduttori festeggiano il decimo anniversario del game-show in prima serata con una serie di speciali. Nel primo appuntamento, riporta mediasetplay, si sfideranno due gruppi d’eccezione: GFVIP e Opinionisti che dovranno rispondere alle domande per un nobile scopo. Il montepremi verrà completamente devoluto al CE.R.S, Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.

Paolo Bonolis, sfida epocale per il decennale: fan in visibilio

La squadra del GF Vip sarà formata da Matilde Brandi, Patrizia De Blanck, Mario Ermito, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Giacomo Urtis. Quella degli Opinionisti invece vedrà scendere in campo Alessandro Cecchi Paone, Giovanni Ciacci, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio, Alba Parietti.

Nel corso delle prossime puntate speciali, si affronteranno Nobiltà vs TV locali, Passato vs Super, Sosia vs Virtù, A volte ritornano vs Campioni di quiz, Vizi vs Nuove frontiere, Mestieri vs Fobie, Concorsi vs Web, Cultura vs Mistero.

La novità del prime-time sarà la seguente. Al gioco finale accederanno solo due concorrenti, uno per categoria. Sarà una sfida contro lo scorrere dei secondi e all’ultima risposta sbagliata perché per vincere il montepremi bisognerà dare 21 risposte, ma tutte rigorosamente errate.

Nell’appuntamento serale non mancherà il salottino presieduto da Miss Claudia e popolato da la Bomber, lo Scienziato, il Web, l’Idraulico, che porrà ai concorrenti domande scelte in base alle proprie passioni e interessi.