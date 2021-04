Netflix, pronta la serie su una leggenda: utenti estasiati

La piattaforma streaming Netflix è pronta a lanciare la serie su una leggenda del mondo della musica: andiamo a vedere costi e quando uscirà.

La piattaforma streaming più famosa al mondo, Netflix, è pronta a ripercorrere la carriera della leggenda del rap, Kanye West, con una nuova serie. Infatti verrà divisa in più puntate e ripercorrerà anche le stramberie che hanno contraddistinto la carriera del rapper di Chicago. A raccogliere il materiale ci ha pensato il film-maker Clarence “Coodie” Simmons e Chike Ozah, già noti per dei lavori realizzati in coppia.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fortnite, è ancora guerra con Apple: pesante risposta alle accuse

I due, infatti, conobbero West dopo l’uscita di due dei suoi primi video musicali, delle canzoni Jesus Walks (Version 3) e Through the Wire. Ma non solo musica, durante la serie verrà raccontata anche la fallimentare campagna elettorale di Kanye, candidato alle presidenziali negli Usa per il 2020. Poi ci sarà spazio anche per il divorzio da Kim Kardashian, ma soprattutto un evento che ha scosso la stabilità mentale dell’artista, ossia la scomparsa dell’amata madre, Donda, andiamo quindi a vedere le novità in arrivo.

Netflix, arriva la serie su Kanye West: ripercorsa la vita della leggenda del rap

Kanye West si è sempre contraddistinto per la sua grandissima versatilità dal punto di vista artistico, che gli hanno permesso di vincere ben 22 Grammy in carriera, alla pari del suo ex mentore, Jay-Z. Ma non solo successi musicali hanno contraddistinto la carriera, ma anche dei veri e propri colpi di scena e breakdown mentali. Tra le memorabili che hanno segnato la carriera di Kanye troviamo il premio ‘strappato’ dalle mani di Taylor Swift durante gli MTV Awards, o il controverso video con uno dei suoi Grammy gettato nel water.

POTREBBE INTERESSARTI >>> WhatsApp, il vostro account su tutti i dispositivi: nuovo trucco per gli utenti

Mentre invece, più recentemente, Kanye West è tornato agli onori della cronaca per la sua fallimentare campagna elettorale. Candidatosi per Usa 2020, il rapper è riuscito ad ottenere solamente 60mila voti in tutto il paese, dato comunque sorprendente dopo la campagna elettorale fallimentare, in cui l’artista ha avuto uno dei suoi breakdown durante un ‘convegno elettorale’. Netflix è riuscita ad ottenere la pubblicazione della serie tv facendo incassare 30 milioni di dollari al cantante. A breve, inoltre, verrà decisa anche la data di pubblicazione del prodotto.