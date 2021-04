Meteo, nel weekend ancora piogge: ultima giornata di sole sulla penisola

Il meteo si avvicina alla svolta del weekend, dove le piogge la faranno da protagonista. Durante questo venerdì ancora bel tempo su gran parte del paese.

Non si arresta l’incertezza meteorologica sul nostro paese. Infatti il weekend si preannuncia con un meteo ricco di piogge e temporali sulla penisola, che vivrà l’ultima giornata di tregua durante questo venerdì. Infatti il sole regnerà su gran parte dell’Italia durante la vigilia del fine settimana, anche se le temperature si mostreranno ancora in calo. A provacare l’abbassamento dei valori termici ci sta pensando l’arrivo di un vortice freddo dal Nord Europa.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Vaccini, Bassetti a iNews24: “Astrazeneca senza futuro. Se l’Europa non è in grado di fornirci gli altri vaccini, compriamoli altrove”

Ma non solo, a colpire la penisola nelle prossime 24 ore, ci penserà una perturbazione atlantica che provocherà forti piogge al Centro-Nord. L’arrivo di questa perturbazione creerà anche il rischio di violenti nubifragi sul paese. Inoltre la neve è pronta a tornare sulle vette alpine durante gli ultimi due giorni della settimana. E’ in continuo avvicinamento, quindi, un fronte depressionario pronto a colpire l’Italia. Andiamo a vedere cosa succederà durante questo venerdì dal punto di vista meteo.

Meteo, sole in attesa delle piogge nel weekend: cosa succederà nelle prossime ore

L’Italia si prepara a vivere un altro weekend di piogge e precipitazioni, con il serio rischio di incappare in nubifragi in alcune zone del paese. Durante questo venerdì, però, i cittadini potranno godere di 24 ore di tregua, in cui il sole la farà da protagonista. Infatti, salvo qualche isolata eccezione, il bel tempo permetterà al paese di vivere un’altra giornata soleggiata. Andiamo a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia al mattino avremo bel tempo diffuso su tutto il settore. Nel corso della giornata, però, noteremo un graduale aumento delle nuvolosità, con pericolosi addensamenti soprattutto su Liguria e Lago Maggiore. Durante questo venerdì, inoltre, le temperature rimarranno stazionarie, con massime che andranno dai 13 ai 17 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Mario Draghi, duro sfogo in diretta: “Ma con quale coscienza?”

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo un’altra giornata serena, salvo un aumento di nuvolosità specialmente in Toscana. Sul resto del settore, invece, avremo sole in prevalenza sia sulle regioni tirreniche che su quelle adriatiche. In serata, invece, aumenterà la nuvolosità anche in Sardegna. Qui le temperature risulteranno in lieve rialzo, con massime dai 14 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo l’ennesima giornata ampiamente soleggiata. Anche nel weekend, infatti, le piogge colpiranno lievemente rispetto agli altri due settori della penisola. Qualche disturbo toccherà solamente la Sicilia, con nuvole di passaggio sulla regione isolana. Le temperature risulteranno ancora in rialzo, con valori massimi che andranno dai 14 ai 18 gradi.