Italia a zone, nuovi cambi di colore perché l’indice Rt nazionale è sceso: sei regioni promosse da lunedì 12 aprile. Cosa cambia



Da lunedì prossimo, 12 aprile, saranno sei le regioni italiane che tornano in zona arancione dopo essere state dichiarate rosse per tutto il periodo prima e dopo Pasqua. La forma del ministro Speranza sta per arrivare e riguarda Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Calabria e Friuli-Venezia Giulia.

Al tempo stesso però la Sardegna vive in caso paradossale. Era stato l’unico territorio italiano a passare in zona bianca, in pratica ‘covid-free’, e invece dalla prossima settimana diventerà zona rossa.Restano in zona rossa invece Campania, Valle d’Aosta e Puglia, in arancione Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Umbria, Veneto e Trentino-Alto Adige.

In ogni caso i dati generali migliorano come conferma l’indice Rt nazionale che è sceso ancora, passando dallo 0,98 allo 0,92 (terzo calo consecutivo). Scende anche l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti che arriva a 185 rispetto ai 232 di 7 giorni fa.Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale però è sopra la soglia critica (41%).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Zona rossa, quali regole cambiano oggi: novità per due regioni