Europa League, invasione hot durante Granada-Manchester United. Curioso fuori programma durante l’andata dei Quarti di Finale

Nella serata di giovedì sono andate in scena le sfide di andata dei Quarti di Finale di Europa League. La Roma si è imposta in trasferta contro l’Ajax per 2-1, mentre il Villarreal ha superato di misura la Dinamo Zagabria per 0-1. Vittoria esterna anche per il Manchester United, corsaro 0-2 sul campo del Granada. L’unico pareggio di giornata è stato quello tra Arsenal e Slavia Praga per 1-1. Ma la cosa più sorprendente di questo turno non riguarda gol o risultati, ma un fuoriprogramma che è andato in scena in Spagna. Un uomo si è intrufolato in campo completamente nudo durante i primi minuti del match tra i padroni di casa e i Red Evils.

Nonostante nessun tifoso sia ammesso negli impianti sportivi, dopo appena sei minuti dal fischio d’inizio, un misterioso soggetto si è messo a correre sul prato, come mamma l’ha fatto.

Europa League, invasione hot durante Granada-Manchester United: uomo nudo in campo

Il gesto dell’Estadio Municipal Nuevo Los Carmenes ha fatto il giro del mondo, ripreso sui social attraverso foto piuttosto esplicite.

Non è chiaro quali fossero le motivazioni del folle sostenitore, subito placcato dalla polizia che lo ha prontamente scortato fuori dal terreno di gioco e arrestato per direttissima. La parentesi inconsueta non ha scosso più di tanto i ragazzi di Solskjaer, in grado di andare in vantaggio con un gol straordinario di Rashford. Nel secondo tempo è arrivato anche il raddoppio su calcio di rigore di Bruno Fernandes. La vincente tra United e Granada affronterà Roma o Ajax, nella semifinale più nobile in programma.

La gara di ritorno di giovedì prossimo si disputerà all’Old Trafford, alle ore 21, per quella che a questo punto sembra davvero una formalità.