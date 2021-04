Chiara Ferragni, nuovo entusiasmante progetto: grande successo!

Un nuovo capitolo della vita di Chiara Ferragni si sta scrivendo al di fuori del suo impero costituito dal grande brand

Chiara Ferragni inarrestabile, nonostante la neomaternità è sempre a lavoro con nuovi progetti. Questa volta, l’influencer milanese ha intrapreso una nuova strada come parte del consiglio d’amministrazione del Gruppo Tod’s. Quest’ultimo è una delle realtà italiane più longeve in merito di produzione di calzature, abbigliamento e accessori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tod’s (@tods)

Diego Della Valle, amministratore delegato della società Tod’s, si è detto molto contento dell’avvicinamento di Chiara Ferragni: “La sua presenza nel mondo dei giovani è fondamentale per il nostro brand”. Lo scopo dell’azienda, infatti, è quella di farsi conoscere sempre più alle nuove generazioni e l’influencer milanese è la chiave di volta nella loro impresa.

Chiara Ferragni, il periodo florido dei Ferragnez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

La famiglia Ferragnez sta passando un ottimo momento: da Sanremo a Vittoria, per passare a LOL e il nuovo incarico della Ferragni. Fedez e Chiara, infatti, stanno vivendo un ottimo momento sia dal punto di vista familiare che quello lavorativo. Ciononostante, negli scorsi giorni il rapper ha avuto qualche dura discussione con la Regione Lombardia che l’ha portato al centro di polemiche.

In ogni caso, da un lato c’è una trasmissione di grande successo, dall’altro un’azienda di grande calibro che ha inserito nel suo team una donna ed imprenditrice di alto livello. Una strategia per portare anche i giovani nel mondo del marketing ed ad apprezzare un brand longevo, ma non per forza “antico”, con Chiara Ferragni che porta una ventata di giovinezza.