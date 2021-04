Il Milan ha sorpreso tutti con questa mossa. Il procuratore del top player è in sede e potrebbe arrivare a parametro zero.

Sarà un calciomercato diverso ma non per questo meno suggestivo di quello degli anni passati. Certo, di grossi investimenti non ne verranno fatti e la maggior parte dei trasferimenti saranno figli di scambi o colpi a parametro zero. Di nomi importanti e verso la scadenza ve ne sono tanti, e il Milan sarebbe interessato a più giocatori il cui contratto decorre a giugno 2022. Uno di questi è Andrea Belotti, capitano del Torino, tifoso rossonero e vecchio obiettivo di mercato dei meneghini. L’altro è un nome a sorpresa, ma il cui valore tecnico supera quello di molti suoi colleghi di reparto.

Calciomercato Milan, top player in arrivo: procuratore in sede

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato una notizia che ha sicuramente portato tanta euforia tra i tifosi rossoneri. Secondo la rosea nella giornata di ieri l’agente di Lorenzo Insigne è stato ospite di Casa Milan. È stata una visita inaspettata ma che sicuramente non è passata inosservata.

L’esterno offensivo del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2022 e a fine stagione si incontrerà con il presidente De Laurentiis per cercare un nuovo accordo. La volontà del giocatore classe 1994 è quella di restare, così come quella della società partenopea di trattenerlo nelle prossime stagioni.

Per proseguire insieme il cammino pero bisogna trovare un accordo economico. Aurelio De Laurentiis pretende che Insigne accetti una riduzione dell’attuale ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione a 3 milioni di euro. La cosa non entusiasma l’ex Pescara e così il Milan si è fatto avanti.