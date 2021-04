Calciomercato Juventus, novità in attacco: addio inaspettato

Novità di calciomercato per la Juventus, pronto a rivoluzionare l’attacco. Un addio inaspettato colpisce i tifosi: la decisione della dirigenza.

Regna l’incertezza intorno alla Juventus, con i bianconeri pronti a dare una svolta al calciomercato rivoluzionando l’attacco. Infatti nell’ultimo match contro il Napoli, i bianconeri hanno ritrovato un Paulo Dybala in grande spolvero ed in molti chiedono la permanenza de ‘La Joya‘. Il gioiellino argentino è ricercatissimo sul mercato e sarebbe il principale indiziato a lasciare per fare cassa. Infatti i bianconeri devono rivalutare i costi di gestione a causa della crisi dovuta dal Covid-19.

Così dopo una sola stagione, Fabio Paratici e Pavel Nedved potrebbero decidere di non riscattare Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Proprio la dirigenza dei colchoneros ha comunicato di non aver ancora ricevuto alcuna chiamata dalla Juventus. Infatti lo spagnolo ha deluso dal punto di vista realizzativo, con soli 7 goal in 24 presenze in campionato. Mentre invece, dal punto di vista del gioco, l’attaccante spagnolo è riuscito a distribuire ben 10 assist. Andiamo quindi a vedere chi potrebbe essere il suo sostituto.

Calciomercato Juventus, trovato il sostituto di Morata: altro colpo dalla Liga

Con Alvaro Morata pronto a lasciare la Juventus, la dirigenza bianconera dovrà impiegare il prossimo calciomercato a trovare il sostituto dello spagnolo. Ancora una volta Fabio Paratici e Pavel Nedved pescheranno direttamente dalla Liga spagnola. Infatti è partito un sondaggio per Gerard Moreno, centravanti del Villareal che sta disputando una grande stagione.

Infatti in 24 presenze in campionato, Moreno è riuscito a realizzare ben 19 reti ed a smistare cinque assist. A queste reti si vanno ad aggiungere anche cinque reti in Europa League. Il valore di mercato oscilla tra i 30 ed i 40 milioni, ma a giocare a favore dei bianconeri potrebbe esserci l’età di Moreno, che ha da poco compiuto 29 anni. Vedremo se la dirigenza bianconera chiuderà la trattativa o se virerà su altri calciatori.