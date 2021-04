Barbara D’Urso attaccata: “Hai rovinato 8 mesi della mia vita” – VIDEO

Nuovo attacco frontale a Barbara d’Urso, con la presentatrice Mediaset che viene accusata pesantemente con un video sul web: cosa sta succedendo.

Non si fermano gli attacchi a Barbara d’Urso e stavolta la presentatrice viene attaccata direttamente da Angela da Mondello, con un video su YouTube. Infatti la donna divenuta virale con il tormentone ‘Non ce n’è Coviddì‘, si è scagliata contro la conduttrice per aver contribuito a rendere ancora più virale la sua figura. Angela si definisce addirittura sfruttata per aver fare ascolti, ma soprattutto Barbara le avrebbe rovinato la vita.

Dopo otto mesi di silenzio, Angela Chianello da Mondello si sfoga. Infatti la donna ha poi aggiunto di aver accolto con affetto Barbara ed i suoi giornalisti in casa sua, ma l’obiettivo non era far diventare ancora più virale il suo video. Infatti Angela voleva far conoscere al pubblico di Canale 5 la sua vita, ma soprattutto chi fosse davvero. Ma la signora da Mondello è rimasta scottata dal trattamento della conduttrice, che ha pensato all’audience piuttosto che a tutelare lei e soprattutto sua figlia.

Barabara d’Urso, arriva il video di Angela da Mondello: “Mi hai sfruttata”

Dopo l’attacco a Lele Mora, Angela da Mondello si scaglia contro Barbara d’Urso con un video postato su YouTube. Accuse pesanti con Angela che afferma: “Non è stato corretto buttarmi in un branco di leoni da cui piano piano sto uscendo. Ti sei presa gioco di me e della mia famiglia“. Un attacco pesante quello di Angela che accusa la d’Urso e la Mediaset di peccare di sensibilità e di aver fatto di tutto per aumentare l’audience.

Infine arriva una richiesta esplicita dell’autrice del video che ha segnato l’estate scorsa. Infatti Angela vorrebbe raccontare questa disavventura in diretta su Canale 5, anche senza compenso economico. Dopo aver affermato di voler venire in trasmissione gratis, la signora di Mondello ha affermato: “Mi devi dare il diritto di parola, lo pretendo, dimostra di avere un cuore. Mi hai rovinato 8 mesi della mia vita, ero felice, non ricca ma felice. Fai la madre, aspetto la tua risposta“. Vedremo quindi se ci sarà la risposta e l’invito di Barbara D’Urso o se il video sarà ignorato dalla produzione Mediaset.