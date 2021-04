Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma torna protagonista: cosa ci aspetta

Anticipazioni Uomini e Donne di oggi, venerdì 9 aprile con Gemma nuovamente protagonista del dating show

Intanto che Samantha e Luca ieri hanno dato spettacolo e molto da discutere, specialmente nel primo caso, quest’oggi potrebbe tornare Gemma Galgani al centro dello studio di Uomini e Donne.

Come al solito sono attese tante polemiche in merito, soprattutto per le decisioni che Gemma prende per il pensiero contrario degli opinionisti in studio. C’è da capire, a tal proposito, se Tina Cipollari sarà nuovamente al dating show o meno. Intanto, la dama torinese capisce che Nicola non fa più per la sua strada e decide di intraprenderne di nuove, alla ricerca – ancora una volta – del vero amore.

Uomini e Donne, anticipazioni di oggi venerdì 9 aprile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Oltre al ritorno di Gemma Galgani, potrebbe essercene un altro: quello di Massimiliano Mollicone. Tra Vanessa ed Eugenia, il tronista ammette di aver fatto un passo indietro con la prima, ma con la seconda c’è un discorso più ampio che va intrapreso. Massimiliano, infatti, potrebbe rallentare la sua conoscenza con Eugenia a seguito dello scontro avvenuto tra lei e l’ultima corteggiatrice arrivata, Federica. Il tronista, infatti, non ha accettato la discussione che è nata tra le due, né ha apprezzato la querelle considerata troppo teatrale.

Appuntamento, come di consueto, oggi alle 14:45 per una puntata ricca di novità e ritorni in scena, su Canale 5 e con Maria De Filippi pronta al timone del dating show Uomini e Donne.