Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli, così indivisibili nella casa del GF Vip, oggi non si parlano più. Il motivo è sorprendente.

Andrea e Pierpaolo, amici nemici. Sembra il nome di un film uscito da poco nelle sale cinematografiche, ma non è affatto così. I protagonisti sono i due ex gieffini che all’interno della casa più spiata d’Italia condividevano tutto ed erano amici per la pelle. Dopo l’avventura al GF Vip i contatti non si sono interrotti se non il mese scorso, quando ai microfoni di Casa Chi, Andrea Zelletta ha ricordato il loro ultimo incontro ed ultimo messaggio scambiato su WhatsApp. “Fra me e Pierpaolo non è successo nulla. Ci siamo semplicemente allontanati e l’ultima volta che l’ho sentito è stato a Verissimo. Da allora è passato un mese e non ci siamo più sentiti”.

Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli non si parlano più: il motivo è sorprendente

“L’ultimo messaggio è mio, gli ho scritto per poterci incontrare, ma Pierpaolo non ha mai risposto. Io non sono una persona che rincorre gli altri”, ha concluso Zelletta. Da qui iniziano a frullare mille domande nella testa dei fan, ma ce n’è una in particolare. Perché Pierpaolo Pretelli non ha mai risposto agli ultimi messaggi di Andrea Zelletta?

Dietro questa risposta potrebbe celarsi l’ombra di Giulia Salemi, attuale compagna di Pierpaolo. Quando Andrea ha conquistato la finale al GF Vip ottenendo solo il 3% delle preferenze, su Twitter la Salemi ha messo alcuni like a dei commenti ironici in merito proprio alla bassa percentuale. E durante un’intervista a SuperGuidaTV Zelletta ha così risposto a quei messaggi social.

“Sono convinto che Giulia abbia rosicato. Io sono andato in finale con il 3% ma devo ricordarle che quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l’1 o il 2%. Lei in due edizioni del Grande Fratello Vip non è arrivata mai in finale mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato”.

Sarà questo confronto il motivo per il quale i due amici si sono allontanati? Lo stesso Andrea non ha escluso tale ipotesi. “Magari potrebbe essere questo il motivo del perché Pierpaolo non mi ha più risposto, è il fidanzato di Giulia e farei lo stesso anch’io per Natalia. Penso sia anche normale”.