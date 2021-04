Ibrahimovic, il messaggio è enigmatico: cosa sta succedendo

Nelle ultime ore sul profilo di Zlatan Ibrahimovic è comparso uno strano post. Il fuoriclasse svedese del Milan ha pubblicato un’immagine con la scritta Antivirus. I colori e lo stile ricordano molto quelli di Roma Antica, ma il contenuto è parso abbastanza enigmatico: cosa intende dire Ibra.

Antivirus è il nome del personaggio che Zlatan Ibrahimovic interpreterà nel prossimo film di Asterix e Obelix, il cui titolo è The Middle Empire (L’Impero di Mezzo). Si tratta dell’ultimo capitolo della saga la cui uscita nelle sale cinematografiche è prevista per l’inizio del prossimo anno.

Zlatan Ibrahimovic, dal Palco dell’Ariston al set cinematografico: un campione camaleontico

Zlatan era sul palco dell’Ariston quando aveva annunciato: “Mi piacerebbe fare l’attore”. In quel momento al pubblico da casa sembrava solo uno scherzo; la solita ironia che ha da sempre caratterizzato il giocatore più forte di sempre della Svezia.

La storia però ci insegna sempre qualcosa e questa volta abbiamo imparato tutti a non sottovalutare le battute di Zlatan. Infatti il fuoriclasse svedese reciterà una parte nel nuovo film della saga di Asterix, diretto dal regista francese Guillaume Canet. Il titolo è “Asterix e Obelix: l’impero di mezzo”.

Ibra vestirà i panni di “Antivirus”, un legionario romano, come lui stesso ha rivelato sul profilo Instagram. La trama parla della figlia unica dell’imperatore cinese Xan Xuandi che per fuggire a un principe malvagio trova rifugio in Gallia, nel villaggio di Asterix e Obelix. Tra le celebrità, oltre a Zlatan avranno un ruolo anche la cantante Angèle e grandi nomi della recitazione come Marion Cotillard e Vincent Cassel.