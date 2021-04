WhatsApp, il vostro account su tutti i dispositivi: nuovo trucco per gli utenti

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco per tutti gli utenti. Da oggi, infatti, potrete utilizzare il vostro account anche sui dispositivi degli amici: come fare.

Molto spesso capita che WhatsApp riceva segnalazioni dagli utenti, per permettere l’arrivo del multi-device il prima possibile, visto che ad oggi potrete connettere il vostro account su più dispositivi solamente con un trucco. Infatti, seppur da Menlo Park mesi fa arrivò l’annuncio, il multi-device ancora deve sbarcare nemmeno sulla Beta dell’applicazione. La piattaforma, ad oggi, verifica periodicamente la corrispondenza tra account e dispositivo.

Ad oggi il nuovo trucco, infatti, permette di utilizzare il proprio account su più dispositivi, vi occorrerà solamente due telefoni ed una connessione. Infatti prima cosa dovrete accedere ad internet con il secondo telefono per poi andare su web.whatsapp.com. Successivamente sarete reindirizzati su WhatsApp. Una volta giunti qui dovrete selezionare l’opzione “Richiedi sito desktop“, a quel punto vi apparirà un codice QR.

A questo punto dovrete tornare sul vostro telefono originale andando sul ‘WhatsApp Web‘, dove vi apparirà lo scanner per il codice QR. Così in questo modo dovrete scannerizzare il codice presente sul secondo telefono, potendo così utilizzare WhatsApp su tre dispositivi contemporaneamente. Ovviamente utilizzare WhatsApp Web sul telefono non è comodo, ma questo resta un trucco efficace per avere in anteprima la funzione multi-device.

WhatsApp, non solo il trucco dell’account: spunta una nuova opzione

Nella giornata di ieri, invece, abbiamo visto come WhatsApp sia pronto a a risolvere il problema del backup con una nuova opzione. Infatti questo è un problema sollevato dai diversi utenti che magari cambiano smartphone, passando da Apple ad Android e viceversa. Proprio per questo motivo l’app di messaggistica ha cercato di fare chiarezza su questo aspetto nella sezione FAQs del suo sito. Infatti navigando in questa sezione, potrete leggere un comunicato della stessa applicazione di messaggistica più famosa al mondo.

Per prima cosa il colosso della messaggistica istantanea afferma che il vostro account potrà essere sospeso se utilizzerete applicazioni come WhatsApp Plus, GB WhatsApp e tutte quelle che promettono di trasferire le chat da un dispositivo all’altro. Per fermare la diffusione di queste app, WhatsApp è pronta a lanciare una nuova opzione. Infatti a breve si potrà trasferire le chat da iOS e Android e viceversa, con una nuova opzione all’interno dell’app. Vedremo quando l’applicazione di messaggistica deciderà di implementare l’opzione.