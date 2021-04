Tosca D’Aquino infortunata e arrabbiata: anche lei è stata vittima, come molti, delle buche nelle strade della Capitale



Un piede ingessato e rigido, sdraiata sul divano di casa davanti alla tv. Così Tosca D’Aquino ha raccontato a tutti la sua ultima disavventura, un incidente e una visita in ospedale che avrebbe voluto volentieri risparmiarsi.

In pratica stava camminando per le strade di Roma, che da tempo è diventata la sua città, ed è caduta facendosi male alla caviglia. Come ha spiegato nel post on indossava il vestito da sera e tacco 12, ma normalissime scarpe di ginnastica e non si è trattato di una sua distrazione.

Piuttosto è stata colpa di una buca, una delle tante che popolano le strade della Capitale, per di più su un marciapiede: “Voglio ringraziare il Comune di Roma per questo bel regalo che mi ha fatto”, scrive Tosca che sottolinea come sarebbe potuto succedere a tutti, anche a persone anziane che non avrebbero avuto la sua prontezza. Non ci dice per quanto ne avrà, ma certo è un contrattempo che per l’amatissima attrice napoletana rischia di rovinare anche gli impegni lavorativi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tosca d’aquino (@officialtoscadaquino)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Roma, Raggi: “Abbiamo potenziato i controlli, già oltre 60mila multe”

Tosca D’Aquino infortunata: i messaggi di solidarietà e c’è chi le consiglia di fare causa al Comune

Un post che è stati commentato da molti like e auguri di pronta guarigione da parte di amici comuni e Vip. Come come Sabrina Salerno, Nicoletta Romanoff, Alena Seredova, Natasha Stefanenko, ma anche Samuel Peron e Irene Ferri. Tutti a manifestarle solidarietà e a confortarla.

Ma a Tosca sono arrivati anche tanti messaggi di romani o meno esasperato per questa situazione che in realtà è comune a molte città. E c’è chi le consiglia apertamente di denunciare la Città facendo causa all’amministrazione comunale.