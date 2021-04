Finiti nel mirino dei militari dell’arma di Opera il primo cittadino, la dirigente dell’ufficio tecnico e tre imprenditori edili

I carabinieri di Opera (Milano) questa mattina hanno avviato un provvedimento nei confronti del Sindaco Antonio Nucera, della dirigente dell’ufficio tecnico del Comune, Rosaria Gaeta e di 3 imprenditori edili.

Accusati a vario titolo di peculato, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Il Sindaco Nucera è finito agli arresti domiciliari.

Ai domiciliari il Sindaco di Opera: dirottate 2.000 mascherine chirurgiche ad amici e familiari

Il Sindaco di Opera (Comune alle porte di Milano), Antonio Nucera, sarebbe finito agli arresti domiciliari anche per aver dirottato le forniture di mascherine della Protezione civile verso i suoi uffici per poi distribuirle ad amici, parenti e dipendenti comunali. Tutto questo in un periodo in cui il Coronavirus perseverava sul nostro Paese.

I dispositivi di protezione individuale erano stati inviati nei mesi di marzo e aprile 2020 al Comune di Opera ed erano destinati alla Rsa di Noverasco ed alle farmacie. Si parla di circa 2.000 mascherine chirurgiche.