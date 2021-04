Meteo, tornano le piogge nel weekend: imminenti gelate sulla penisola

Il meteo della penisola italiana vedrà un immininente ritorno delle piogge, specialmente nel weekend: gelate pronte a distendersi su tutto il Paese.

Nonostante l’aprile inoltrato continua a fare tanto freddo sulla penisola italiana, con il meteo che vedrà nuovamente protagonista le piogge su tutto il Paese. Non solo precipitazioni, ma anche le temperature minime sono pronte a scendere su tutta la penisola specialmente durante le ore notturne. Inoltre nemmeno il ritorno del sole servirà a deviare il freddo che sta calando sull’Italia, influenzata dalle freddissime correnti del Nord Europa.

Durante questo giovedì, inoltre, avremo una situazione decisamente più stabile rispetto a quello che ci aspetterà nel weekend. Ma nonostante questa fragile instabilità vedremo ancora una volta i valori termici scendere. Infatti in città come Torino, Milano, Trento le temperature non supereranno i 13/14°. Attenzione però, perchè già da venerdì il quadro meteorologico è destinato a cambiare, con la penisola che si appresta a vivere un fine di settimana segnato dal freddo e dalle precipitazioni.

Meteo, le piogge del weekend possono attendere: giornata di sole su tutta l’Italia

Mentre nel weekend è pronto ad imporsi una situazione meteo caratterizzato dalle piogge, durante questo giovedì avremo bel tempo sparso su tutta la penisola. Infatti un brevissimo anticiclone si imporrà sulla penisola, mettendo momentaneamente fine all’irruzione artica. Una vittoria che durerà davvero poco, visto che le correnti dal nord atlantico sono pronte ad attaccare nuovamente la stabilità del paese. Andiamo quindi a vedere cosa sta accadendo sui tre principali settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo maggiormente stabile su tutto il settore, con le regioni settentrionali pronte a godersi una giornata primaverile a tutti gli effetti. Il cielo, infatti, risulterà generalmente sereno con lievi velature che copriranno Lombardia, Piemonte ed Alto Adige. Anche le temperature faranno segnare un lievissimo rialzo, con massime dai 13 ai 18 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo anche qui l’arrivo dell’anticiclone. Infatti l’arrivo del flusso caldo permetterà alle regioni di vivere una giornata di grande stabilità. I cieli del settore, infatti, risulteranno generalmente sereni o poco nuvolosi, con le precipitazioni che non toccheranno le regioni centrali. Anche le temperature risulteranno in aumento, con massime che oscilleranno dai 14 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, l’arrivo dell’anticiclone permetterà un momentaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Infatti solamente nella notte, residue piogge colpiranno le regioni in questione. Inoltre, durante le prime ore del mattino, avremo precipitazioni anche sulla punta della Calabria. Le temperature risulteranno in rialzo anche qui, con massime che andranno dai 13 ai 18 gradi.