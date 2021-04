Lazio, Simone Inzaghi positivo al Covid: l’annuncio della moglie su Instagram. Tutta la famiglia del tecnico biancoceleste è stata contagiata

Il Covid-19 torna tristemente ad essere protagonista nel mondo del calcio. Il cluster della nazionale italiana si è allargato negli ultimi giorni alle positività anche di Cragno e Bernardeschi, ultimi dei 9 contagiati dopo le trasferte in Bulgaria e Lituania. Il Sassuolo ha escluso per scrupolo Locatelli, Caputo, Berardi e Ferrari sia con la Roma che nel recupero di ieri contro l’Inter. Ora però, il coronavirus ha colpito anche uno degli allenatori più importanti della Serie A: Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio è risultato positivo assieme a tutta la sua famiglia, come confermato dalla moglie Gaia Lucariello su Instagram. Dopo l’annuncio della società biancoceleste attraverso un comunicato ufficiale, i social hanno specificato ancor meglio la situazione.

“Ciao a tutti, ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al coronavirus! Stiamo bene e in isolamento come da protocollo! Un abbraccio“.

Lazio, Simone Inzaghi positivo al Covid: la moglie lo ha comunicato su Instagram

La società del presidente Lotito aveva poco prima comunicato la positività di un membro dello staff tecnico senza entrare nello specifico.

“La S.S. Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare. La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati“.

Simone Inzaghi è in procinto di rinnovare il suo accordo con i biancocelesti, prolungando una storia che dura ormai da cinque anni. Dopo le voci di possibili interessamenti di Juventus e Napoli, quindi, è prevalsa la linea del cuore, con una conferma approvata anche dai leader dello spogliatoio. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.