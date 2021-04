Isola dei Famosi, decisione bizzarra di un naufrago: “Mi isolo”

Decisione bizzarra quella di un naufrago dell’ “Isola dei Famosi 2021”: il suo annuncio ha destabilizzato il gruppo

Continua a salire la tensione all’ “Isola dei Famosi 2021”, l’amatissimo reality che vede al timone Ilary Blasi. E’ questo il primo anno per la conduttrice romana, supportata in studio dal trio di opinionisti Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del GF Vip, e le cantanti Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

Dopo un relativo momento di quiete con l’eliminazione di Daniela Martani che sembrava spesso esasperare l’animo dei naufraghi sulla questione del cibo, questa volta è Brando Giorgi a rompere le righe. Il naufrago dopo la sua eliminazione dall’Isola è stato catapultato a sorpresa su ‘Parasite Island’ dove con Fariba Tehrani ed il cromatologo Ubaldo Lanzo ha vissuto una breve esperienza da “solitario” che gli è piaciuta.

Tornato in gioco con gli altri naufraghi, l’attore avrebbe adesso deciso di isolarsi. Brando avrebbe maturato questa decisione in quanto ci siano delle dinamiche di gioco tra gli altri concorrenti che lui non riesce a comprendere. Ha cosi comunicato ai suoi compagni che ha intenzione di continuare questo percorso sull’Isola per conto proprio.

Valentina Persia si scaglia contro Brando Giorgi: la sua decisione non è piaciuta al resto del gruppo

La decisione di Brando Giorgi non è stata per niente accettata dagli altri naufraghi. Tra tutti si sarebbe mostrata maggiormente contrariata la comica Valentina Persia tanto da perdere le staffe. L’attore avrebbe inoltre spiegato che le sue intenzioni non sono quelle di sparire del tutto ma darebbe comunque il suo contributo al resto del gruppo.

Intanto sembrerebbero andare benone le cose per Elisa Isoardi che eliminata nel corso della puntata andata in onda lunedì 5 aprile ha accettato la proposta di Ilary Blasy, ovvero, quella di rimettersi in gioco. Difatti, la Isoardi all’insaputa del gruppo sta vivendo questi giorni su ‘Playa Esperanza’ assieme a Vera Gemma e Miryea Stabile.

Questa sera la simpaticissima Ilary Blasi non entrerà nelle case degli italiani in quanto, solo per questo giovedì, la trasmissione è stata sospesa per dare spazio a “Supervivientes”, la versione spagnola dell’ “Isola dei Famosi”, che avrà luogo in Honduras. Attenderemo quindi il prossimo lunedì, 12 aprile, per vedere la grinta dei naufraghi e se questi decideranno di venire allo scoperto.