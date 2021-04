Ilary Blasi, la decisione Mediaset: che stangata!

Pessima notizia per i fan di Ilary Blasi e la sua trasmissione l’Isola dei Famosi: una decisione inaspettata da parte della Mediaset

L’aveva annunciato la stessa Ilary Blasi in diretta lunedì, al termine della puntata dell’Isola Dei Famosi, ed è stata confermata la decisione da parte della Mediaset di rimandare la messa in onda prevista per stasera, giovedì 8 aprile. Una stangata per la conduttrice romana e gli appassionati del reality show che dovranno aspettare fino a lunedì 12 aprile.

La motivazione ufficiale fa storcere il naso ai telespettatori del reality: in Spagna sarà in onda la prima puntata di Supervivientes, corrispondente iberico del programma l’Isola Dei Famosi. Pertanto, stasera la conduttrice ed il suo team Elettra Lamborghini, Massimiliano Rosolino, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi sono costretti allo stop.

Ilary Blasi, stop forzato: cosa prevede la programmazione di stasera

Per sostituire l’Isola dei Famosi, ma tenere comunque alti gli ascolti, Canale 5 ha deciso di mettere in campo un grande classico della rete: Cado dalle nubi con Checco Zalone.

La programmazione intera di Canale 5:

14:45 – UOMINI E DONNE

16:10 – AMICI DI MARIA

16:35 – L’ISOLA DEI FAMOSI

16:45 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

17:10 – POMERIGGIO CINQUE

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – CADO DALLE NUBI – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – CADO DALLE NUBI – 2 PARTE

23:26 – 10 REGOLE PER FARE INNAMORARE – 1 PARTE – 1aTV

In ogni caso, le polemiche in Honduras sono rinviate soltanto di qualche giorno. Da lunedì 12 aprile, infatti, potremmo assistere all’ingresso di due nuove concorrenti e capire com’è stata la settimana per le tre donne di Playa Esperanza: Vera Gemma, Elisa Isoardi e Miryea Stabile.