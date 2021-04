Gianni Morandi, decisione definitiva dell’ospedale di Cesena: come sta

Spunta una nuova indiscrezione sulle condizioni di Gianni Morandi. L’ospedale di Cesena prende una decisione definitiva: il futuro del cantante.

Buone notizie per Gianni Morandi ed i fan del cantante bolognese infatti l’artista italiano sarà dimesso dall’ospedale di Cesena. Nelle scorse settimane un incidente aveva colpito lo stesso cantante, portato d’urgenza all’ospedale dopo aver subito gravi ustioni a braccia e gambe. Nonostante il periodo difficile, l’icona della musica italiana non ha mai smesso di sorridere e tranquillizzare i propri fans, affrontando questo periodo difficile con il suo solito sorriso.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Stefano De Martino fa sognare i suoi fan: lo ha annunciato poco fa!

Così dopo quasi un mese di ricovero al reparto ustioni dell’Ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, Morandi è stato dimesso questa mattina. Le sue condizioni sono lentamente migliorate, fino ad arrivare alla decisione dei medici nel cesenate. Lo scorso 11 marzo, infatti, Morandi era inciampato mentre bruciava delle sterpaglie. L’incidente lo portò a cadere nelle fiamme, con il cantante che se l’è cavata con ustioni su braccia e gambe. Andiamo quindi a vedere le parole del cantante negli ultimi giorni e come ha affrontato il ricovero.

Gianni Morandi dimesso dall’Ospedale di Cesena: le sue parole

Non è stato di certo un periodo facile per Gianni Morandi, infatti il cantante ha passato anche le festività di Pasqua in Ospedale. Ovviamente non è mancato l’affetto di famiglia e fans, con il cantante che è amatissimo specialmente sui social. Durante i giorni ‘Pasquali’, Morandi aveva postato una foto con un grande uovo di Pasqua sul tavolino dell’ospedale, rilasciando poi un’intervista ad ‘Il Resto del Carlino‘. Durante la sua intervista, il cantante ha affermato di aver ricevuto ustioni sul 15% del corpo: mani, gambe e anche un orecchio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Britney Spears, brutte notizie dagli Usa: fan preoccupati per la sua salute

Un dolore lancinante sentito dal cantante specialmente quando gli infermieri gli cambiavano i bendaggi. Morandi ha poi ricordato di essere stato molto fortunato, visto che ha corso un grandissimo rischio, riuscendo a salvare la vita. In merito il cantante ha concluso affermando di essersi trovato in mezzo alle fiamme mentre spingeva un tronco. Un incidente tremendo, con l’icona dello spettacolo italiano, che però fortunatamente è riuscitoa d uscirne con solamente ‘qualche’ ustione.