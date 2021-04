Continuano le proteste per le riaperture a Napoli. Sabato 10 aprile, a partire dalle 11.45, i commercianti hanno organizzato una catena umana che da Piazza dei Martiri raggiungerà Piazza Amedeo. Per mantenere il distanziamento sociale, sarà formata da una persona con le braccia tese e un paio di mutande (che già in questi giorni sono esposte in tutti i negozi, in segno di protesta da parte dei negozianti chiusi).

L’iniziativa, organizzata da Confcommercio di Napoli, vedrà la partecipazione di associati, ma anche dipendenti, cittadini e clienti: “Nessuno ne può più. È ridicolo penalizzare le categorie dell’abbigliamento, le gioiellerie e le calzature – spiega Carla Della Corte, presidente di Confcommercio Napoli – mentre tutti gli altri sono aperti. Per strada e in metropolitana ci sono tantissime persone: questa non è una vera zona rossa. Non è giusto che solo noi dobbiamo subire chiusure”.

In questi giorni nel capoluogo campano, oltre ad aver esposto le mutande in vetrina, molte attività commerciali stanno ampliando i codici Ateco per avere la possibilità di ricominciare a lavorare: “Alcuni negozi di abbigliamento hanno cominciato a vendere biancheria intima o abbigliamento per bambini, altri di calzature vendono anche articoli sportivi e le gioiellerie hanno ampliato con articoli per la casa, o librerie e profumerie”.

Sulle date di riaperture ci sono ancora tanti dubbi, ma è certo che si procederà gradualmente: “Noi abbiamo bisogno di aprire presto e avere una programmazione. Vogliamo capire quali sono i tempi e le intenzioni – spiega Della Corte – Nel nostro caso, gli ingressi sono contingentati e i clienti si trattengono al massimo un quarto d’ora, non abbiamo motivo di stare chiusi. Tanti altri negozi sono considerati di prima necessità e sono aperti: ma se i contagi non avvengono da loro, perché dovrebbero avvenire da noi? Abbiamo bisogno di riaprire al più presto”.

Secondo l’ordinanza del ministero della Salute della scorsa settimana, la Campania sarà zona rossa fino al 20 aprile, ma c’è comunque la possibilità di variare le restrizioni: “Ci auguriamo di diventare arancioni – dice Carla della Corte – Purtroppo dobbiamo convivere con questo virus e non è possibile far chiudere tutte le aziende. Bisogna riaprire e rispettare i protocolli di sicurezza. L’alternativa è far arrivare i ristori. Ma abbiamo capito che l’Italia non ha la forza per fare questo”.

Come racconta la presidente di Confcommercio, a Napoli c’è “disperazione totale. Intere famiglie vivono solo di commercio e dopo tanti mesi, non è più possibile restare chiusi. Non riescono a pagare gli affitti, i fornitori, le tasse, i contributi. Abbiamo chiesto il famoso “anno bianco” delle tasse più volte, perché non è normale che un’azienda chiusa debba pagare ugualmente i costi fissi”.