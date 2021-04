Calciomercato Juventus, arriva Zidane a fine stagione: l’annuncio

Calciomercato Juventus | Zinedine Zidane, attualmente al Real Madrid, a fine stagione potrebbe passare in bianconero come da lui stesso ipotizzato

La stagione alquanto altalenante di Pirlo alla Juventus sta facendo riflettere seriamente la dirigenza su una possibile riconferma nella prossima stagione. A tal proposito, sono diversi i nomi che stanno circolando nell’ambiente come possibili nuovi tecnici. Sicuramente, uno dei più ambiti da Agnelli e company è Zidane. Quest’ultimo ha aperto all’arrivo in bianconero nel corso dell’intervista dopo il match contro il Liverpool. Il francese, ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso: “Mi manca l’Italia, sono stato 5 anni a Torino e la Juventus è sempre stata importante per me. L’Italia è nel mio cuore. Se torno? Vedremo”. Queste parole hanno subito fatto impazzire i tifosi che sperano seriamente si realizzi il suo approdo a Torino.

LEGGI ANCHE—> Olimpiadi, Usa valutano boicottaggio di Pechino 2022: la possibile scelta

Calciomercato Juventus, tutti gli allenatori valutati per il post Pirlo

Come già detto, nelle ultime settimane la dirigenza della Juventus starebbe valutando diversi profili in modo da sceglierne uno a cui affidare la panchina la prossima stagione. Oltre a Zidane, il nome più caldo è quello di Allegri con cui pare ci siano stati anche dei contatti in questi giorni. Queste però non sono le uniche due piste per costruire un nuovo ciclo vincente.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Inter, in arrivo due rinforzi: un difensore e un attaccante

Piace molto anche Simone Inzaghi che alla Lazio potrebbe aver già dato tutto, inoltre il suo ingaggio sarebbe molto più contenuto rispetto ad altri candidati. Un po’ la stessa situazione di Gasperini, il quale accetterebbe molto volentieri una simile chiamata.