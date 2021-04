Calciomercato Juventus, colpo a parametro zero: un sogno che si realizza

Calciomercato Juventus. Tentar non nuoce ed il sogno dalla Bundesliga sembra avvicinarsi a parametro zero: è il momento di affondare il colpo

Un ridimensionamento per la Juventus è necessario e rivedere le carte in tavola è un lavoro da fare necessariamente, ma cosa costa sognare? L’oggetto del desiderio si chiama Jerome Boateng. Quest’ultimo, stando ai media tedeschi, non rinnoverà col Bayern Monaco, pertanto con un contratto in scadenza a giugno 2021, può partire a parametro zero.

LEGGI ANCHE > > > Calciomercato Milan, clamoroso scambio con la Juventus: dialoghi continui



Un addio dopo 10 lunghi anni, un cambio di passo – e molto probabilmente di campionato – quello di Jerome Boateng che a 32 anni potrebbe completamente cambiare vita. Il difensore centrale, finora inamovibile, del Bayern Monaco è assistito, oltretutto, da Fali Ramadani. Proprio la società bianconera è in ottimi rapporti con l’agente, chiave di volta nella trattativa che ha portato Federico Chiesa via dalla Viola.

Calciomercato Juventus, Boateng in bianconero? Tutte le concorrenti

Se una big come la Juventus può essere appetibile agli occhi dell’ormai 32enne Jerome Boateng, è pur vero che non è l’unica squadra ad aver messo mani sul giocatore, fratello di Kevin-Prince. In passato, il difensore centrale è stato accostato spesso anche all’Inter, pertanto non è da escludersi questa lotta a due per accaparrarsi il giocatore tedesco. L’addio è ormai certo, confermato anche dal direttore sportivo del Bayern Monaco poco prima del calcio d’inizio col PSG: “È stata una decisione presa dalla dirigenza del club, non senza prima coinvolgere l’allenatore. L’ho spiegato a Jerome e l’ha capito”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Calciomercato Inter, in arrivo due rinforzi: un difensore e un attaccante

A questo punto, Jerome Boateng è indirizzato verso il miglior offerente per sé e per il suo agente: chi la spunterà?