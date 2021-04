Anticipazioni Uomini e Donne: due corteggiatori eliminati, una in lacrime

Una puntata molto promettente quella di oggi pomeriggio di Uomini e Donne con ben due corteggiatori mandati a casa

Tra poco comincerà una nuova puntata di Uomini e Donne e le anticipazioni trapelate nelle ultime ore sono molto promettenti, come annunciato dal profilo Instagram del programma. La puntata comincerà ancora una volta senza Tina Cipollari e con Gemma che divide in due lo studio e che, nonostante le critiche, prosegue per la sua strada con Nicola.

È poi il turno di Samantha Curcio la quale racconta di essere uscita con due corteggiatori, tra cui Bohdan, ex tentatore di Temptation Island. Dopo aver visto l’esterna, Alessio interviene piuttosto innervosito sulla questione, perché negli ultimi giorni lasciato a casa. Inoltre, Alessio sostiene che Bohdan, lungo una lettera scritta a Samantha, si prenda gioco di lui schernendo una parte del suo vissuto: “È una palese frecciatina”. Nonostante, ad un certo punto, il fuoco viene domato, Alessio resta molto deluso e scottato dalla vicenda.

Uomini e Donne, anticipazioni: Luca e Samantha eliminano due corteggiatori

Samantha, ancora al centro dello studio, assiste alla discesa di Giulio ma la loro esterna non viene mostrata perché ritenuta irrilevante da parte della redazione. In effetti, al ritorno in seguito all’uscita, hanno due sensazioni diverse: se lui sostiene sia andata bene, Samantha non è dello stesso avviso, tanto da salutarlo ed eliminarlo.

In conclusione arriva Luca che, dopo aver eliminato Anna Maria, fa scoppiare in lacrime Elisabetta. Il motivo? Scendono a conoscerlo altre tre donne, di cui ne sceglie una, Sara. Tuttavia, Elisabetta è molto scottata dalla conoscenza di Luca e sente che la cosa diventa sempre più profonda.