WhatsApp, la nuova opzione fa sognare gli utenti: novità pazzesca

E’ pronta a sbarcare su WhatsApp una nuova opzione che entusiasma gran parte dell’utenza. Andiamo a vedere come funzione e dove scaricare l’aggiornamento.

Non si arrestano gli aggiornamenti su WhatsApp, con il colosso della messaggistica istantanea pronto a risolvere il problema del backup con una nuova opzione. Questo problema viene incrementato specialmente quando si passa da uno smartphone all’altro, ma a fare la differenza non è il device, ma il sistema operativo. In poche parole, se si passa da iOS ad Android e viceversa non sarà possibile effettuare il backup. L’applicazione di messaggistica ha cercato di fare chiarezza su questo aspetto nella sezione FAQs del suo sito.

Infatti si può leggere che quando uscirà la scritta ‘temporaneamente sospeso‘ è molto probabile che stiamo utilizzando una versione di WhatsApp non supportata. Nel mirino di Menlo Park, infatti, ci sono specialmente le applicazioni WhatsApp Plus, GB WhatsApp e tutte quelle che promettono di trasferire le chat da un dispositivo all’altro. Infatti l’app di messaggistica non accetta queste applicazioni di terzi, visto che non rispettano le loro procedure di sicurezza. Proprio per fermare queste applicazioni, annuncia WABetaInfo, WhatsApp è pronta ad introdurre la nuova opzione che permette il trasferimento delle chat da iOS e Android e viceversa.

WhatsApp, arriva il supporto agli utenti: l’ultimo aggiornamento

Continua la rivoluzione di WhatsApp, con l’applicazione che è pronta ad aggiungere un nuovo tool. La funzione dovrebbe arrivare a brevissimo ed è pronta a sbarcare sulla Beta di tutti i device Android. Infatti con l’aggiornamento della beta 2.21.7.3 avrete la possibilità di contattare il supporto direttamente mediante chat. Al momento, però, la funzione è disponibile solamente per un numero limitato di utenti, che potranno usufruire della versione provvisoria dell’applicazione.

Però a breve tutti potranno contattare direttamente l’app come se fosse un contatto in rubrica. Infatti per farlo bisognerà andare nella sezione “Aiuto” e selezionare l’opzione “Contattaci“. La novità arriverà a breve, con gli utenti che hanno accolto con entusiasmo la nuova funzione. Così facendo il colosso della messaggistica istantanea è pronta a fidelizzare ulteriormente la sua utenza, permettendo un filo diretto tra utente ed assistenza.