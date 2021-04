Silvio Berlusconi, nuovo ricovero al San Raffaele: lo stato di salute

L’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è stato nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano: i dettagli sul suo stato di salute

L’ex premier Silvio Berlusconi è stato ricoverato nuovamente all’ospedale San Raffaele di Milano, la seconda volta nel giro di circa due settimane. Il leader di Forza Italia, secondo quanto trapelato da fonti vicine al partito, sarebbe in ospedale per alcuni ‘semplici’ accertamenti.

LEGGI ANCHE—> Vaccino AstraZeneca, l’Italia aspetta novità dall’Ema: verso nuovi parametri

Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato per accertamenti

Berlusconi l’ultima volta era stato ricoverato e dimesso dopo due giorni per un monitoraggio di routine e l’adeguamento alla terapia in atto. Lo stesso aveva saltato infatti l’udienza del processo Ruby Ter in Fiera a Milano.

LEGGI ANCHE—> Meteo, torna l’anticiclone: sole e bel tempo fino a venerdì

Il nuovo ricovero, avvenuto ieri, lo ha visto arrivare in elicottero per sottoporsi agli accertamenti. Domani a Siena è prevista la sentenza nel filone del processo Ruby Ter che vede Berlusconi imputato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari.