Royal Family, furia contro Harry e Meghan: cosa è successo

Royal Family, il popolo britannico contro Harry e Meghan: ecco cosa è successo. I duchi del Sussex sempre più isolati

In molti si sono chiesti in questo periodo quale fosse il pensiero dei cittadini britannici sulle vicende della Royal Family. Cosa ne pensano gli inglesi dell’intervista di Harry e Meghan da Oprah e della loro volontà di isolarsi? Da che parte si schierano i più giovani, che dovrebbero essere più aperti a prese di posizione anticonformiste, pur in uno dei paesi più conservatori al mondo? Per rispondere a questi interrogativi, il Daily Mail ha deciso di organizzare un sondaggio in tutto il Regno Unito, raccogliendo il parere di 1.590 persone. La sentenza è stata piuttosto netta, con la maggior parte dei partecipanti che ha espresso la volontà di far perdere i titoli reali ai duchi del Sussex. Le opinioni sono state raccolte prima di Pasqua, nel periodo tra il 31 marzo e il 1 aprile e hanno destato un pizzico di stupore anche nella residenza dei Windsor.

Quasi 3 britannici su 5 (58%) pensano che gli eredi di sua Maestà dovrebbero essere privati ​​dei loro privilegi futuri.

Solo il 23% degli intervistati pensa che la cosa migliore sia ricucire il rapporto e lasciarli all’interno della famiglia reale.

LEGGI ANCHE >>> Meghan Markle, dopo il matrimonio con Harry ha un sogno: può riuscirci!

LEGGI ANCHE >>> Harry e Meghan, altra svolta: cambierà totalmente la loro vita

Royal Family, il popolo britannico contro Harry e Meghan: un sondaggio lo testimonia

Il sondaggio è stato realizzato tre settimane dopo la scioccante intervista da Oprah che ha alterato gli equilibri all’interno di Buckingham Palace.

Nonostante la reazione del pubblico alle accuse di razzismo venute fuori durante il programma della conduttrice americana, oltre il 30% dei partecipanti al sondaggio crede che le parole di Harry e Meghan non abbiano inciso negativamente sull’immagine della Regina Elisabetta e il 9% addirittura sostiene che in un certo modo abbiano contribuito a migliorarla. I più giovani, tra i 18 e i 24 anni, sostengono che Harry possa essere un re migliore di suo fratello William e suo padre Carlo. Questa immagine mediatica che si è costruito sembra quindi aver attirato la simpatia dei ragazzi inglesi.

Nelle ultime settimane a corte si è discusso più di una volta sulla concreta chance di togliere ogni titolo reale ai Sussex, lasciandoli definitivamente al loro destino americano. A quanto pare, però, Elisabetta non vorrebbe sancire la separazione definitiva con il nipote, nella speranza di poter ricucire il rapporto.