Meteo, torna l’anticiclone: sole e bel tempo fino a venerdì

Il meteo torna a migliorare sull’Italia con l’anticiclone pronto a riportare sole e clima sereno. Andiamo a vedere cosa succederà nelle prossime ore.

E’ pronto a cambiare nuovamente il meteo sulla nostra penisola, con l’anticiclone che tornerà ad invadere il paese. La sua presenza però sarà limitata e durerà solamente fino a venerdì. Nel weekend, infatti, una nuova ondata di maltempo è pronta a fare la sua apparizione. Nelle prossime ore, quindi, vedremo un rapido miglioramento al Nord Italia, mentre la situazione resta comunque instabile su gran parte delle regioni meridionali.

Questo mercoledì, quindi, segnerà solamente l’inizio di un veloce ma breve miglioramento. Infatti da giovedì avremo un rapido aumento delle temperature su gran parte dell’Italia, ma attenzione, perchè alcune gelate potrebbero persistere su gran parte del paese durante le ore notturne. Un nuovo peggioramento, poi, colpirà nel weekend con un clima che diventerà man mano più freddo. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo mercoledì.

Meteo, lieve miglioramento con l’anticiclone: persistono alcuni piovaschi e nevicate

Durante questo mercoledì, il meteo farà registrare un nuovo miglioramento, con l’anticiclone pronto a portare nuovamente del bel tempo sulle regioni settentrionali. La situazione al Nord Italia, però, risulterà in netto contrasto con le condizioni meteorologiche presenti sulle regioni del Centro e del Sud Italia. Infatti sulle regioni centro-meridionali avremo una situazione dettata dall’instabilità. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo ancora dei residui fenomeni pronti a colpire Triveneto e Romagna. Altrove, invece, troveremo un meteo asciutto ed in prevalenza soleggiato, con un clima che resterà variabile solamente sulle vette alpine, dove la neve toccherà anche quote molto basse. Le temperature rimarranno stazionarie su tutto il settore, con massime che andranno dai 10 ai 15 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia continueranno a persistere nevicate anche sulle quote collinari su Toscana interna, Umbria, Marche e Abruzzo. Queste nevicate, però, andranno ad esaurirsi in serata, aprendo quindi ad ampie schiarite nelle prossime 24 ore. Qui le temperature risulteranno, ancora una volta, in netto calo, con le massime che oscilleranno dagli 8 ai 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia continuerà a regnare l’instabilità. Infatti anche durante questo mercoledì, continueranno ad esserci rovesci sparsi e nevicate anche sulle quote collinari, a partire dai 400-600 metri. Migliorano le condizioni meteorologiche solamente sulla Sicilia, dove avremo un meteo in prevalenza soleggiato. Le temperature saranno ancora in diminuzione, con massime che andranno dai 10 ai 15 gradi.