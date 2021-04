Juventus-Napoli, streaming gratis: dove vedere il recupero di Serie A

Manca poco all’inizio del match di Serie A tra Juventus e Napoli. Andiamo quindi a vedere dove seguire le partita in diretta e streaming gratis.

Finalmente si gioca il recupero della terza giornata di Serie A tra Juventus e Napoli, una sfida infinita che si è resa protagonista di ‘ricorsi’ e numerosi rinvii. Staserà, però, nonostante le due positività tra le file bianconere si giocherà lo stesso all’Allianz Stadium. Una sfida che qualche anno fa era decisiva per lo scudetto, oggi sarà decisiva per un piazzamento in Champions League. Andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due compagini in campo.

Partiamo subito dalla Juventus pronta a riscattarsi dopo i passi falsi contro Benevento e Torino. Infatti questa sarà una sfida decisiva non solo per la stagione bianconera, ma anche per il destino di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano non ha mai convinto a pieno e senza i tre punti potrebbe arrivare l’esonero anticipato, con un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri. I bianconeri contro il Napoli dovranno fare a meno di Bernardeschi e Bonucci, bloccati dal Covid-19.

Dall’altra parte troviamo un Napoli in grande spolvero, autore di cinque vittorie consecutive. Gennaro Gattuso, tra mille critiche, ha dato una svolta alla stagione dopo l’uscita dall’Europa League ed il recupero dei diversi infortunati. Con un’impresa a Torino gli azzurri si catapulterebbero al terzo posto in classifica, andando quindi a completare una grande rimonta Champions. Contro i bianconeri, il tecnico calabrese dovrà fare a meno degli infortunati Demme e Ghoulam. Andiamo quindi a vedere dove seguire in streaming gratis Juventus-Napoli.

Juventus-Napoli, streaming gratis: Sky o DAZN?

Alle 18:45 si affronteranno quindi Juventus e Napoli sul palcoscenico dell’Allianz Stadium. Finalmente andrà in scena il recupero della terza giornata di Serie A, dopo due rinvii ed un ricorso. Il recupero sarà offerto in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione tre canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Il match sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.