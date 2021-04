Isola dei Famosi, naufrago rischia squalifica: il motivo sorprende tutti

A rischio squalifica un naufrago dell’ “Isola dei Famosi 2021”. Il motivo ha sorpreso tutti, ma staremo a vedere lunedì quale sarà la decisione

A rischio squalifica Angela Melillo, naufraga dell’ “Isola dei Famosi 2021”. L’attrice questa volta l’avrebbe combinata grossa proprio sotto gli occhi dell’inviato Massimiliano Rosolino, approfittando di una distrazione di questo ultimo. Ma le telecamera hanno ripreso la scena che avveniva alle spalle del campione olimpico.

La Melillo vincitrice insieme al suo gruppo di un succulento pasto (le lasagne) preparato dagli onduregni, scaduto il tempo concesso per mangiare, avrebbe passato un po’ di cibo ai concorrenti sconfitti nella prova col fango, molto probabilmente a Elisa Isoardi.

Sicuramente un gesto altruista quello della Melillo nei confronti degli altri naufraghi che sembrerebbero ormai tutti molto affamati, ma che va a trasgredire il regolamento del programma. Difatti, come è noto, prima di approdare in Honduras i naufraghi accettano un regolamento ben preciso stabilito dalla produzione dell’Isola.

Angela Melillo rischia la squalifica: lunedì la decisione della produzione

L’ex leader dell’Isola, Angela Melillo, ha assunto un gesto altruista nei riguardi dei naufraghi che hanno perso la prova del fango, ma questo le potrebbe costare la squalifica dal gioco. La ballerina romana, dopo le numerose polemiche sul cibo che vede spesso tutti contro tutti per un chicco di riso in meno, voleva agire da paciera per riconciliare il gruppo.

Difatti, dopo circa 20 giorni dall’inizio della quindicesima edizione dell’ “Isola dei Famosi 2021”, la tensione si fa sempre più alta per la fame. A scatenare le polemiche è stata più volte l’ultima naufraga uscita dal gioco, Daniela Martani, la quale essendo vegana e non potendo mangiare pesce o crostacei, chiedeva porzioni di riso più sostanziose rispetto agli altri naufraghi.

Ma non sarebbe stato questo il primo gesto altruista Angela Melillo. La ballerina romana sarebbe stata battezzata come “Suor Angela” dal resto dei naufraghi in quanto cerchi di portare serenità laddove vi sono screzi.

Staremo a vedere nel prossimo appuntamento con l’ “Isola dei Famosi”, in onda lunedì 12 aprile, quale sarà la decisione della produzione e dunque se il gesto altruista costerà la squalifica ad Angela Melillo.