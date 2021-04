Isola dei Famosi, colpo di scena: due nuovi ingressi

Due nuovi ingressi all’Isola dei Famosi, non due persone qualunque, ma con un ex in comune che potrebbe portare un po’ di pepe in Honduras

Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera saranno le prossime due ad accedere all’Isola Dei Famosi. Ilary Blasi sta provando a mettere un po’ di pepe in Honduras viste le aspettative finora deluse in termini di telespettatori e share.

L’indiscrezione arriva dal direttore di Nuovo e Nuoco Tv che ha confermato le voci che erano in giro circa l’ingresso dell’attrice Tittocchia. Al momento, Emanuela non ha né smentito né confermato l’indiscrezione, per quanto riguarda la Ferrera, invece, ha pubblicato alcune stories su Instagram in cui confermava quanto trapelato nelle ultime ore.

Isola dei Famosi, quando è previsto l’ingresso di Tittocchia e Ferrera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓜𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓪 𝓕𝓮𝓻𝓻𝓮𝓻𝓪 (@manuelaferreraofficial)

Non c’è ancora una data, né l’annuncio ufficiale del reality show, ma l’ingresso di Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera potrebbe arrivare già a partire dalla puntata di lunedì 12 aprile. Manuela Ferrara ha preannunciato ai suoi followers che ben presto dovranno vederla struccata, senza abiti e tacchi che, generalmente, è abituata ad esibire. La modella ha anche annunciato di essere in attesa della produzione del programma per la prova costumi da sfoggiare sull’isola.

L’ingresso simultaneo delle due nuove naufraghe potrebbe portare un po’ di pepe sull’isola in quanto condividono un ex: si tratta di Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello ed attuale opinionista di Barbara d’Urso.