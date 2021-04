Fabio Fazio, un altro colpaccio: pubblico in visibilio – FOTO

Non smette di sorprendere Fabio Fazio a “Che tempo che fa”: il conduttore televisivo porta nel programma un’icona dello sport

E’ attraverso le proprie pagine social che Fabio Fazio ha voluto annunciare in anteprima il suo prossimo ospite d’onore. Come è risaputo, nello studio di Rai Tre a “Che tempo che fa”, il conduttore televisivo assieme a Luciana Littizzetto propone al pubblico italiano personaggi di spicco.

Difatti, dopo aver intervistato il 44° presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, l’attrice e produttrice cinematografica statunitense, Susan Sarandon, il fondatore di Microsoft Corporation, Bill Gates e tanti tanti altri, Fazio ha deciso di sorprendere ancora.

Sarà questa volta ospite a “Che tempo che fa” un’icona del calcio: Pelé. L’ex attaccante e campione brasiliano sarà intervistato negli studi di Rai Tre dal conduttore Fabio Fazio nella serata di domenica 11 aprile.

Fazio per annunciare in anteprima il suo ospite d’onore ha pubblicato sui social network un video dell’ex calciatore con i gol più strepitosi. Sarà questo un appuntamento imperdibile con il programma Rai.

Pelé, l’icona dello sport arriva da Fazio a “Che tempo che fa”

Sembra essere una stagione molto fortunata per Fabio Fazio con “Che tempo che fa” grazie agli ospiti di spicco che ogni settimana propone in collegamento video e grazie agli ascolti. Pelé (Edson Arantes do Nascimento) ex calciatore e attaccante ha da poco raggiunto la soglia degli 80. Nel nostro Paese il campione per l’occasione è stato festeggiato con video e documentari.

“Domenica a Che tempo che fa avremo ‘IL CALCIO’. Siamo onorati di annunciarvi che nella prossima puntata Fabio Fazio intervisterà il re del calcio: Pelé. Vi aspettiamo tutti su @instarai3 dalle 20.00 per questa puntata storica”, è stato così lanciato l’imperdibile appuntamento di domenica 11 aprile.

Ma come è già successo con gli altri ospiti, molto probabilmente Pelé interverrà in trasmissione tramite un collegamento video.