Il futuro di Elisa Isoardi sarà una staffetta con Barbara D’Urso. L’assegnazione di un solo programma alla conduttrice partenopea, spiana la strada alla ex fidanzata di Matteo Salvini.

Elisa Isoardi dentro e Barbara D’Urso out. Detto così sembra riduttivo e per certi versi anche poco chiaro il reale significato, perciò analizziamo tutto in modo minuzioso. La conduttrice partenopea resterà alla guida di un solo programma, Pomeriggio 5, mentre la domenica pomeriggio continua ad essere in bilico. Piersilvio Berlusconi cerca un cambio di passo e sembra essere solo una questione di tempo.

Elisa Isoardi invece, secondo le ultime indiscrezioni, pare abbia accettato di partecipare all’Isola dei Famosi solo in cambio di un programma tutto suo su Canale 5. Sarà dunque lei a raccogliere il testimone di Domenica Live?

Elisa Isoardi, futuro da star in tv: in arrivo proposta super

Per la ex fidanzata di Matteo Salvini il futuro riserva una certezza e due ipotesi. La prima è che lavorerà a Mediaset mentre le ipotesi sono le seguenti. Stando a quanto scrive Il Fatto Quotidiano Elisa potrebbe essere la nuova conduttrice di Domenica Live, che da settembre resterebbe orfano di Barbara d’Urso.

L’altra ipotesi per la Isoardi sarebbe Mattino 5 weekend. Un format del tutto nuovo, una costola del Mattino 5 in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Da tempo si parla di questo Mattino 5 weekend e lo scorso anno erano circolati altri nomi di papabili conduttori, ovvero quelli di Michele Cucuzza e Adriana Volpe.