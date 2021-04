Diritti TV Serie A, c’è la svolta: lo ha annunciato DAZN

Una nuova importante novità per ciò che riguarda i diritti TV della Serie A per il prossimo triennio. Lo ha annunciato DAZN

Il prossimo triennio 2021-24 di Serie A sarà su DAZN. Il calcio si prepara alla rivoluzione totale, con lo streaming chiamato a prendere il posto del satellitare e offrire ai milioni di spettatori in tutta Italia un servizio stabile e di qualità. Impresa non troppo ardua, stando alle dichiarazioni rilasciate dall’azienda britannica.

Il lavoro per garantire il massimo del servizio è continuo, tanto che già da tempo è stata stipulata una partnership con TIM. L’idea è quella di garantire stabilità anche in caso di bassa qualità della connessione ad internet, tramite l’ausilio di “vie terze”. Nelle zone dove non arriva il segnale, invece, è stata da poco annunciata la svolta.

Diritti TV Serie A, due canali DAZN sul Digitale Terrestre

Come annunciato questa mattina in esclusiva da Milano Finanza, DAZN ha trovato l’accordo con Cairo Communication e trasmetterà ben due canali sul Digitale Terrestre. Una nuova proposta di cui già si era parlato nelle settimane passate, ma che solo ora è diventata realtà. Ancora non è chiaro come si evolverà questo tipo di offerta, anche se pare sarà riservata esclusivamente ai residenti in zone dove la connessione ad internet è completamente assente.

Intanto, i tifosi di tutta Italia attendono comunicazioni anche per ciò che riguarda i rincari al costo dell’abbonamento mensile. Si parla al momento di 29,90 euro al mese, ma non ci sono conferme ufficiali. Si complica invece la strada per Sky, che vede allontanarsi sia l’accordo con DAZN per una co-partecipazione che l’acquisizione del terzo pacchetto (con 3 partite a giornata in co-esclusiva).