Calciomercato Inter, in arrivo due rinforzi: un difensore e un attaccante. Due occasioni importanti per rinforzare la squadra di Antonio Conte

Antonio Conte si gioca oggi una larga fetta di scudetto con la sua Inter. Il recupero contro il Sassuolo, che andrà in scena a San Siro alle ore 18.45, può consegnare ai nerazzurri il +11 sul Milan, più vicino inseguitore. Un gap poi difficile da colmare e che lancerebbe Lukaku e compagni verso la conquista del 19simo scudetto, il primo dal 2010. Interrompere il dominio della Juventus, durato quasi un decennio, è il diktat di Suning e questo può essere l’anno buono. Le spese ingenti sul mercato hanno permesso a Conte di poter contare su una rosa di primissimo piano, con il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa della Serie A. Tanti campioni arrivati a Milano che potrebbero restare anche il prossimo anno, nonostante le difficoltà economiche della società, alla ricerca continua di partner di livello. Gli acquisti saranno invece di tono probabilmente minore, con qualche opportunità da reperire in giro per l’Europa. Giovani in grado di rinverdire alcuni reparti, leggermente carenti di alternative.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, big della Serie A nel mirino: parla l’agente

Calciomercato Inter, in arrivo due rinforzi: il primo è Bailly del Manchester United

Il primo colpo potrebbe essere un difensore, per sostituire Ranocchia che arriverà alla scadenza del proprio contratto a giugno. Il 33enne lascerà i nerazzurri in estate e potrebbe essere sostituito da Eric Bailly, centrale del Manchester United, ex Villarreal. Il 26enne ivoriano non rientra più nei piani di Ole Gunnar Solskjaer e potrebbe accasarsi a Milano. Secondo quanto riportato da Eurosport, Ausilio e Marotta hanno già provato ad intavolare una trattativa, con la possibilità di strappare un prezzo vantaggioso. Il suo contratto con i Red Evils terminerà nel 2022 e quindi il cartellino è a costo di saldo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doloro addio in vista: assalto da una big

Calciomercato Inter, occhi puntati su Giacomo Raspadori

Chi potrebbe richiedere un investimento più ingente è Giacomo Raspadori. Il talento classe 2000 del Sassuolo, si sta mettendo in mostra a grandi livelli con i neroverdi di De Zerbi e con la Nazionale Under 21. I rapporti tra le due società sono ottimi e nella trattativa potrebbero rientrare delle contropartite tecniche gradite, come Pinamonti ed Esposito. La gara di questa sera potrebbe essere l’occasione giusta per approfondire il discorso, come sottolineato da Fcinternews.it. La concorrenza in Italia non manca, con la Juventus alla finestra. Proprio per questo l’idea dell’Inter è quella di anticipare le mosse e chiudere l’accordo in tempi rapidi.