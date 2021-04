Britney Spears, brutte notizie dagli Usa: fan preoccupati per la sua salute

Brutte notizie dagli Stati Uniti per la celebre cantante Britney Spears: ora i fan sono preoccupati per la sua salute

Ormai da tempo non si fa altro che parlare dei problemi di salute di Britney Spears che, negli anni, ha perso anche la gestione del patrimonio con la procura finita nelle mani del padre. Quest’ultimo pare che si sia sempre approfittato della situazione di sua figlia, costringendola a non aver potere nemmeno di decidere più della sua vita. La scorsa estate, per supportare la cantante, è nato anche il movimento #FreeBritney da parte dei fan.

Nelle ultime ore si sta facendo largo la notizia, giunta dai colleghi di Tmz, riguardante il fatto che i farmaci per la sua malattia mentale, non funzionerebbero più.

Britney Spears, i farmaci non fanno più effetti: la cantante è ingestibile

Secondo quanto riferito da Tmz, una fonte vicina alla cantante, che è voluta rimanere anonima, ha ammesso che la Spears starebbe molto male proprio a causa dei farmaci che prendeva e che ora hanno smesso di far effetto. I medici pare abbiano problemi a trovare il modo di gestirla, il che non sarebbe per niente facile, perché la malattia mentale non riesce a stabilizzarsi.

La donna, proprio a causa del suo stato mentale, non detiene nemmeno l’affidamento dei due figli avuti dal matrimonio, finito, con Kevin Federline.